世界衞生組織WHO早已赤化成為中共的附隨組織，是名符其實的中共衛生組織；台灣應主動呼應美國建構新的全球性醫學曁健康組織：打掉重練比較快。

中共把手伸入國際機構早就是公開的祕密，中共收買國際上聲名狼藉的政客，其齷齪手段包括金錢收買、性招待、感情欺瞞、拍錄影帶及行賄等手段；人品不好、能力不足或是有把柄的爛咖才會乖乖聽中共擺佈，中共也才好利用，這次中共病毒武漢肺炎就是中共利用其掌控的WHO作為掩護，狼狽為奸寡廉鮮恥無以復加，中共利用WHO傳遞假信息，已經造成百年世界災難。

歷史上，「蝴蝶君」就是一個非常著名的實例，其故事情節超乎想像，比小說戲劇還要誇張，是不折不扣的真實事件，後來也改編成電影。

以齷齪手段收買外交官

「蝴蝶君」是歷史上最誇張的世紀大笑話，中國間諜利用美男計從事間諜活動，以下簡單敍述一下這個大部分台灣民眾從來不曾聽過的真實故事：

一位法國駐北京大使館人員，因為不曉得中國京劇中的女性角色都是男演員裝扮的，不知不覺中愛上了京劇演員，中國情報部門發現這個天真浪漫的西方人有機可乘，便命令京劇演員繼續配合演出，法國使館人員真心換假愛，真真假假、假假真真，情節撲朔迷離，曲折離奇，令人匪夷所思，好像天方夜譚，但故事「是金乀」！後來還被改編成電影。

當時男主角是全法國的笑話，被中國男間諜騙了二十年，還跟男人生了小孩，笨到犯了「全天下男人都不會犯的錯」。爆發當時法國沒人關心他到底為了他的真愛，出賣多少國家利益，大家只想知道他如何和他在床上做愛做的事，還可以生小孩喔！

現在，台灣政府應該主動在第一時間呼應美國主導建構新的全球性醫學暨健康組織，台灣在新的國際組織中是創始會員國，絕對不是觀察員，台灣也才能夠對國際社會做出更大貢獻。