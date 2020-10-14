世界最富裕的10％人口製造了近五成的全球碳排放，後果卻最先傷害那些極端貧窮的人口，迫使愈來愈多的人民離開家園。土地變得乾枯而無法種植作物、海水升得太快而淹沒島嶼──當我們環顧四周、企圖尋找證據來安撫自己對生活環境的焦慮時，卻只見矛盾紛雜的信號，告訴我們不要擔心、氣候變遷言過其實、還有無數更重要的公眾議題等待解決、反正憑個人之力，絕對無法改變什麼。我們一面將恐懼轉化為數位社群上的娛樂，一面默默確定反正未來一定會崩潰，何必費心阻止無可避免之事？

備受讚譽的新聞記者娜歐蜜．克萊恩，以犀利筆鋒為我們描繪社會與生態崩壞的場景，不僅將氣候危機視為深刻的政治挑戰來探討，也點出氣候議題與資本主義經濟帶來的影響如何緊密連結。戰爭、種族歧視、性暴力、污染、貧窮，氣候紊亂不斷強化種種社會危機，階級不平等的現象日益猖獗。想要度過這場文明危機，我們必須直面提問：當籠罩全球的巨大災難發生、當氣候危機衝擊社會經濟，我們如何尋求適合居住的未來？

每一次大規模的全球災難，都是一次人類集體意識反省的機會

《刻不容緩》收錄十八篇以研究和報導為基礎的長篇文章，記錄了氣候危機從遙遠的威脅演變成燃眉之急的經過，也證明這位當代思想家極具開創性的洞見和哲思。在這個海平面上升、仇恨日益劇烈的年代，每一次大規模的全球災難，都是一次人類集體意識反省的機會。這本書以撼動人心的呼聲籲請眾人轉變，提醒我們若未能起身行動，將會帶來無可挽回的後果。我們需要新的政治，我們需要新的經濟模式，唯有大膽、釜底抽薪的行動，能喚醒我們為人類的生存奮戰──趁現在還來得及。

推薦

「氣候變遷，大家都已耳熟能詳，但絕大部分人卻對已迫在眉睫的氣候危機仍然無感。娜歐蜜．克萊恩繼《天翻地覆》後的新作《刻不容緩》，正是對人類的無感再次振聾發聵；作者提出的綠色新政，與不久前歐盟、世界銀行為復甦新冠病毒肆虐後全球疲軟的經濟所提對策──綠色振興，幾乎不謀而合，可見娜歐蜜的眼光獨到，更讓此書非常值得一讀，鄭重推薦。」──詹順貴，人權律師、前環保署副署長

「《刻不容緩》一書，警示世人全球暖化進擊式的腳步越來越急迫，我們已經錯過數十年的寶貴光陰，把自己逼近氣候崩盤點。僅剩不到十年，暖化將自走失控，隨後而來的巨大氣候災難將難以承受。全球暖化已然是進行式，不再是未來式。

2019年，氣候緊急事件成為普世認知，被牛津字典選為年度詞彙。各國人民團體接踵提出2050年達到零淨碳排的訴求，跨國企業與地方政府紛紛做出承諾，歐盟與聯合國則積極倡議綠色新政。面對這一股風起雲湧的國際浪潮，無論主動或被動，台灣都無法置身事外，應該如何自處是當下必須完成的功課。

《刻不容緩》的文字與觀點或許激越，一時難以吞嚥，但卻是國內當政者都需人手一冊，吸納關鍵觀點，藉此積極規畫與推進台灣綠色新政的必要讀物。」──許晃雄，中央研究院環境變遷研究中心副主任

「全球已進入氣候緊急狀態，但各國領袖行動遲緩，甚至不願面對氣候變遷，而娜歐蜜．克萊恩則透過此書描繪人民和社會運動如何挺身而出，把人類最大的災難危機轉變為機會。這是氣候緊急狀態的有力證言，也是社運與政治行動者的參考指南。

台灣正邁向低碳非核的能源轉型，如同作者指出的：任何嘗試實施綠色新政的政府，都需要強有力的社會運動，一方面給予支持，一方面催促他們做得更多。當孩子們已上街吶喊著：『提高你的音量，而非海平面！』為了自己也為了下一代，該是你我積極採取行動的時候了！」──李根政，地球公民基金會執行長

作者簡介

娜歐蜜．克萊恩 Naomi Klein 獲獎無數的記者、專欄作家、當代重要思想家及公共知識分子。

著作包含國際暢銷書《NO LOGO：顛覆品牌統治的反抗運動聖經》、《震撼主義：災難經濟的興起》、《天翻地覆——資本主義VS.氣候危機》及《不能光說NO》。她是《攔截》（The Intercept）新聞網資深顧問、典型媒體中心（Type Media Center）海鸚寫作學者（Puffin Writing Fellow），並為《國家》（The Nation）和《衛報》（The Guardian）撰稿。克萊恩同時擔任羅格斯大學（Rutgers University）媒體、文化和女性主義研究的首位葛洛麗亞．史坦能講座教授（Gloria Steinem Endowed Chair），也是氣候正義組織「躍進」（The Leap）的共同創辦人。

譯者簡介

洪世民 六年級生，外文系畢，現為專職翻譯，曾獲吳大猷科普著作翻譯獎，譯作涵蓋各領域，包括《在一起孤獨》、《東方化》、《倖存的女孩》等（以上皆由時報出版）。



娜歐蜜．克萊恩Naomi Klein與著作《刻不容緩：當氣候危機衝擊社會經濟，我們如何尋求適合居住的未來？》圖／擷自維基百科，時報出版，民報合成