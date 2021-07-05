長期照顧的族群中，除了老齡者外，身障者也佔了多數。和老齡者相比，身障者或許年紀更輕，要面對的挑戰是更加艱難。譬如：從出生就已經確診的罕見疾病患者，內心的衝擊與家人的負擔皆強烈數倍。回憶過往在醫院實習時，親眼目睹發展遲緩的特殊兒童，用著緩步跛行的身軀，拼命練習，都能感受到不只孩子辛苦，在其身旁陪伴的父母親更是多麼不容易......

一直以來，身障者所面對的處境，大概可以想像到的是以下幾個階段：「1.自己與病魔間的對抗；2.自己和家人與病魔間的對抗；3.自己和家人間的關係緊張，身心俱疲。」身障者不僅要跟自己的身體戰鬥，還要顧及家人的感受，對於家人的抱歉及自責，充滿了罪惡感和不捨...... 這些，若非親身經歷，總是難以相信。不過，可以由《三更半夜居然要吃香蕉？》這齣2019年初上映的日劇，來反思！

飾演男主角的大泉洋，在《三更半夜居然要吃香蕉？》中，飾演一位罹患肌肉萎縮症的身障者－鹿野靖明。在電影的一開場，驚人的片頭會讓人嚇一大跳，居然有這麼一位像「皇帝」一樣的身障人士，被五、六個志願者簇擁著洗澡，竟還洋洋得意地挑三揀四、大肆批評他的志願者不夠勤快、服務不周、記性差......

在閃過開頭的衝擊感後，鏡頭來到鹿野靖明的男志願者，是由三浦春馬所演出的醫學生－田中。田中出生於醫生世家，父親是醫院的院長，為了成為一位真正了解患者的醫師，自願到鹿野靖明家中做志願者。他是一個順從的人，不管任何不合理的要求，田中幾乎都想辦法辦到。這天，田中的女朋友，高畑充希所飾演的美咲，因為來找田中，而踏入了鹿野靖明的家中。從這一刻起，世界改觀......

美咲起初並不了解志願者的工作是為了什麼？單純的只是想來找田中。然而，她發現鹿野靖明居然是這麼一個「任性」的傢伙時，心頭大為惱火！第一次的守夜，就從半夜靖明吵著要吃香蕉開始，埋下了伏筆。美咲在禁不起田中的苦苦哀求下，也點頭答應到靖明那兒當志願者了。就在這麼一個誤打誤撞的過程裡頭，美咲發現了靖明的「真」與對夢想的「不放棄」！

其實，鹿野靖明在12歲被確診為肌肉萎縮症後，醫生就說：「這孩子只能再活20年啊......」但，影片的背景，是從靖明34歲開始說起。靖明靠著不屈的意志，一直在跟病魔做搏鬥呀！靖明總是說：「辦不到的事，就是要靠別人，沒什麼好丟臉的。」拼命地想獨立生活，使得靖明不管如何，不願待在醫院裡頭，「家中」就是他的戰場，一個努力想要證明他能「自立生活」的地方...

鹿野靖明對生命的不屈服，間接讓美咲和田中都思考起自己的未來。美咲為了想跟田中聯誼，而欺騙自己是師範大學的學生。這讓田中感到憤怒，卻也讓美咲思考著自己真正想要的是什麼？靖明的一番話：「雖然妳現在說的是謊言，那麼就讓謊言成真吧！」這麼一句鼓舞人心的話語，以及靖明向美咲訴說：「自己勤練英文，是想要到美國，看到自己的偶像時，那股振奮......」

即使身陷殘缺如鹿野靖明，他依然有著自己的「夢想」。那麼，好手好腳的我們，豈能沒有「夢想」呢？靖明為了不讓父母擔憂，所以表面裝作討厭母親，實則是不想讓家人成為照顧自己的負累，而讓他們有追尋自己「夢想」的權力！這正是鹿野靖明會徵求志願者的理由。靖明不害怕別人幫助、不忘記夢想、並將身邊的志願者都當作家人。

這不只促使日本加快了關於身障者的修法，也接軌世界。其中，台灣的「身心障礙者權益保障法」更已在2011年將「自立生活」入法。回顧，鹿野靖明的故事，恰如片名《三更半夜居然要吃香蕉？》般得精彩。然而，對於身障者的尊嚴、照護及「自立生活」的實質落實上，依舊有許多可以努力的空間。願，在笑中帶淚的影片中，我們能更加同理與深刻地讓身障者實現「自立生活」的「夢想」......



靖明靠著不屈的意志，一直在跟病魔做搏鬥呀！靖明總是說：「辦不到的事，就是要靠別人，沒什麼好丟臉的。」圖／擷自博客來網站