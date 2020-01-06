「百萬人民挺⑥時代力量」全國巡迴第六天，今前進嘉雲彰！嘉義一早天氣低，網友透過直播看見黃國昌站在戰車前行的畫面，對比旁邊的機車騎士都穿著厚重的保暖衣物，不少人關心留言。陳永興醫師說：在高雄很多朋友看到黃國昌委員臉曬得黑黑的，一個臉就像「紅關公」，而且瘦了很多。

陳永興並說，黃國昌到宜蘭的時候站在戰車上宣傳時力理念時，宜蘭正在刮風下雨，他和黃國昌握手時，黃國昌的手是冰冷的，讓人很心疼；而在陳定南紀念館裡有一尊陳定南的銅像，黃國昌坐在陳定南銅像旁合影，陳永興說：我們都知道陳定南是一個很難得的政治人物，因為堅守原則、很有理想、很清廉而且不畏權勢。黃國昌臉曬得黑黑的與銅像合影，讓他特別有感。

陳定南在當法務部長時也是徹底抓賄選，對貪污的事情他絕對不允許。陳定南本身一雙皮鞋穿到破，一個皮包提了3、40年，現在都還留在紀念館，每次他去參觀時都很感動。他推崇陳定南在當宜蘭縣長時甚至連他的支持者若有違章也照樣拆除，雖然因此也得罪了很多人。但是把宜蘭留下一個很好的環境，沒讓六輕污染而且做羅東運動公園，冬山河等等的建設都做得非常好。所以宜蘭人很懷念陳定南。

時代力量1月1日正式展開「百萬人民挺⑥時代力量」的環島行動，至今已走訪基隆、宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南。今第六天前進嘉雲彰， 邱顯智為來自嘉義竹崎的在地囝仔 ，一早與黃國昌等在嘉義會合。在雲林則與時力雲林縣議員廖育賢沿著斗六市前進，尤值一提的晚間九點將在彰化將與不分區立委候選人陳椒華在台化彰化廠前進行直播。

從黨外拚搏民主至今的陳永興醫師有感的說，台灣大選都在冬天12月或一月，南北氣溫有別，各地氣候也大不同，黃國昌從北台灣穿越東台灣一路吹風淋雨到南台灣最遠的恆春半島又是炙熱陽光，現在一路北上站在戰車上實在是很辛苦。

「百萬人民挺⑥時代力量」全國巡迴第六天，陳永興在民報之聲與談分享其在宜蘭與高雄與會觀察的感受。他肯定黃國昌四年在國會502場質詢包含逐字稿完全看的見，這麼認真且不向財團靠攏的立委一定要將黃國昌留在國會，台灣國會才有改革的希望。選戰進入最後的關鍵，他呼籲說：這一次的立委政黨票，讓我們集中選票來支持⑥時代力量，保住時代力量將「黃國昌留在國會」。

曾在宜蘭羅東聖母醫院擔任院長的陳永興說，黃國昌在宜蘭陳定南紀念館時說：台灣現在是缺少像陳定南這樣的人當法務部長，陳永興指我們現在的法務部長到底有在抓賄選嗎？有在抓簽賭嗎？慶富案、獵雷艦案，把國庫提走掏空好幾百億，起訴後竟然還能夠逃脫出境，法院讓慶富關鍵少東陳偉志交保，要他每天到警察局報到，結果高雄市警局，竟然10幾天陳偉志沒去報到都沒發現，結果就跑掉、逃亡了，這是什麼司法？！所以黃國昌委員那天非常感慨的舉韓國瑜指如當總統後要再成立特偵組，黃國昌則表示，不需特偵組而是需要一個像陳定南那樣的法務部長，像慶富案該辦的案就辦。

陳永興以黃國昌到高雄特別在慶富大樓的大門口直播慶富案，並強調「藍綠都有份，所以藍綠都沒事」這是台灣的悲哀！因為該案橫跨藍綠執政，見諸黃國昌國會質詢與最近的議會調查報告，涉案人士涵蓋藍綠。該案雖經黃國昌在立法質詢，把藍綠很多包庇慶富的真相都揭露出來，但時至今日不僅司法單位都還沒辦半個人，就連關鍵少東陳偉志被起訴還能在全國矚目下逃亡，而這些官員不管從中央到地方有關的人到現在都沒查。所以說「藍綠都有份、但是藍綠都沒事。」

陳永興認為，由此可見國民黨或民進黨的立委，他們在立法院是絕對不會去揭發這種弊案，也不會讓人民知道真相。所以就要有像時代力量這樣真正有原則、不會被收買的反對黨，才有辦法發揮監督制衡的角色。

為此，他認為2020新國會不能沒有時代力量，如果時代力量這一次沒有過門檻，沒辦法再留在立法院，將來變成是兩大黨在立法院如同兩大黨為利益盤算「分贓」，就再沒有人有辦法監督、制衡了。

又或則，倘未來國會小黨是親民黨，惟過去4年也沒見諸媒體聽過該黨有任何備受關注的法案也沒看見該黨扮演好監督角色；又如果小黨是變成柯文哲的民眾黨，對台灣來說也不一定是好事情，因為到底民眾黨將來要靠向哪一邊實在是沒人知道。柯P的動向也是讓人捉摸不定，其一直都在翻來覆去。實在也讓人不放心。為此，他認為只有時代力量在過去4年，在立法院裡面已經表現得讓我們肯定，尤其是最堅持不被收買的一個在野黨。

礦業法修法本獲蔡總統數度公開承諾，但最後還是「歸零」讓公民團體悲歎不已，陳永興舉該案亞洲水泥在花蓮挖礦，礦權期限已到，照說要再重新做環境影響評估。卻在各界不經意下再獲展延20年，一座山被挖30年了要再繼續挖下去嗎？環團還公布兩大黨眾多委員收取政治獻金的名單，也只有時代力量的立委沒有拿錢而已。這證明時代力量不會被財團收買。

再如，黃國昌委員揭發總統的座機走私香煙的事情，這也是天大地大的案。總統身邊的國安人員，竟然為了幾百萬來做走私的行為。説起來，過去幾乎可以說是沒有立委敢去得罪那些國安人員和總統身邊的那些情治人員，但是黃國昌委員敢把這個案給爆出來，讓全國人民知道我們的國安單位內部的很多問題這讓總統有機會去整頓，這對台灣是很重大的貢獻。

陳永興肯定黃國昌這4年來在立法院的表現，實在是比其他所有的立委加起來還要大。這一次如果沒有把黃國昌留在國會，這對台灣未來的立法院將是非常大的損失。為此，他再次呼籲集中政黨票投給時代力量，黃國昌委員排在時力不分區的第四位，也就是要有10 %以上的政黨票，也就是要有百萬張人民的肯定，為此盼大家發揮影響力，保住時代力量，搶救黃國昌，謝謝！