即使台幣升值到25換1美元，台積電產能依然供不應求，台灣的出口商不能凡事怪政府，產業趁機積極轉型升級，台灣產業才能脫胎換骨。示意圖／擷自網路，民報合成

去年台灣經濟表現強勁，優於眾多國內外專家預期，台幣升值壓力亦與日俱增。

二十世紀八零年代，因為台灣長期對美出超，美方要求台幣升值，央行為使國內企業有調整緩衝期，主導新台幣緩步升值，導致國際熱錢來台套利，央行只能在市場上拋售台幣買進美金，以阻止台幣快速升值，等於昭告國際熱錢湧入台灣穩賺不賠，導致更多國際熱錢大量湧入，造成國內遊資充斥，大量遊資追逐有限的股票和房地產，在1990年創下台幣滙率歴史高點25.56兌一美元，同年台股也創下12682的歷史高點，這是一段為人「津津樂道」的台灣金融歷史；當年市場遊資充斥，金錢遊戲横行，房地產狂飆，拉大貧富差距，造成社會不公不義；過去經驗顯示通貨膨脹對台灣社會傷害更大，這回政府切不可重蹈覆轍。

台幣升值勢不可擋

武漢肺炎肆虐全球，世界各國政府為了挽救自身的國內經濟，一個量化寬鬆接著一個量化寬鬆；另一方面，美國聯準會降息，造成美元弱勢，全球貨幣相對美元大多升值，新台幣也不例外；近來美國指控台灣央行操縱滙率，央行也不能太明顯操作外匯，台幣升值勢不可擋。

全球受疫情影響，各國經濟表現並不理想，但國際股市卻普遍上掦，最主要的原因就是因為各國央行大量印鈔，通貨大量增加，所以股市、房地產都大漲，加上台灣經濟表現非常亮眼，自然成為國際熱錢矚目焦點。

國際原物料價格，其實已經漲了一波，台灣國內物價亦蠢蠢欲動，如果央行大量拋售台幣在市場上買美金，不是通貨膨脹的元凶也是幫凶。

美元利率幾乎為零，台灣勢必也只能維持低利率，民眾資金成本低；如果央行嘴巴說打房，卻大量拋售台幣，物價能不漲嗎？房地產能不漲嗎？

產業趁機汰弱留強

其實換一個角度想想，台幣升值也𣎴是什麼都不好；壓低台幣匯率以幫助出口是過往政府的財經政策，幾乎是公開的祕密；但此時央行不宜默守成規，台幣該升則升，該跌則跌，依照市場機制，台幣升值時國內產業亦可趁機汰弱留強；舉例來說，現在即使台幣升值到25換1美元，台積電產能依然供不應求，台灣的出口商不能凡事怪政府。

產業趁機積極轉型升級，台灣產業才能脫胎換骨，政府和國人也要有開放的氣魄，不能什麼都說屈服於美方壓力；要當已開發國家，就應遵守已開發國家的遊戲規則；我們對自己要有信心，台灣可以的，我們有實力的；如果台幣升值勢不可擋，央行宜及早規劃，正面回應，正面迎戰，妥善運用雙率政策，穩定國內物價優先，寧可台幣升值，不要台幣變薄（通貨膨漲），人均GDP超越3萬美元的台灣就在今年。



全球受疫情影響，各國經濟表現並不理想，但國際股市卻普遍上掦，最主要的原因就是因為各國央行大量印鈔，通貨大量增加。示意圖／Pixabay