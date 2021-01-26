「法律之前人人平等」，即使為「政府犯罪」被告，仍應予以究責。不容另外量身定做，做出讓高官可以享有脫免自訴之特權。圖為作者在行政執行署前，用大海報，直指問題所在。圖／陳志龍提供

陳青旭自訴陳盈錦等偽造文書等罪，可否提起自訴，涉及應是法律規定，即陳青旭是前述犯罪的「被害法益持有人」而定。

至於待證事項「構成要件」與證據證明，有無構成要件該當性，則是其後問題。

1、邱志平先生於2017年「最高刑裁摘要速報」（註1）自訴制度設計目的：「自訴制度的設計，基本上是不信任檢察官，故以自訴濟公訴之窮。」

邱又表示：「但現今檢察官多能中立、敬業，我國亦是」姑不論其他論點，現只純就法論法。

2、邱的論述恐破壞法規範的官僚障眼法

邱謂刑事訴訟法319 條：「犯罪之被害人得提起自訴。」此所稱被害人，係指因「犯罪」「當時」法益「直接」受到侵害之人而言，此固屬正確。但卻另外再設立ㄧ個似被瞎掰的「間接被害人」，以此為「障眼法」，架空「立法規範」中原本人民是被害人得提起自訴的法規範。如此，強制人民一定要信任檢察官；不能夠信任自訴法官、自訴代理人、被告之辯護人所進行的自訴法庭！



漏洞百出的筆錄登載。圖／陳志龍提供

高官不可享有脫免自訴特權

「法律之前人人平等」，即使為「政府犯罪」被告，實應該予以究責。殊不容另外量身定做，做出讓高官可以享有脫免自訴特權。

刑法不實登載罪明定「足生損害於他人」，「他人」就是「個人法益持有者」，就是「直接被害人」，當然可依此法規範提起自訴。

然而，舊司法內部恐為讓某些被告免出現自訴法庭，而設計出「障眼法」，讓渠等被告，在自訴程序，先有違法的「被大衛魔術化、被消失掉」「被隱藏」。這種司法內部障眼法，應無拘束現今法官的獨立審判。



行政執行署所謂的「舉證」，是將不實的照片，高高舉起？圖／陳志龍提供

苟依據「法規範」，即以刑法第213 條為例，只要人民是法定的「被害人」，即可進入自訴的門檻。「足以生損害於公眾或他人」，即「公眾」或「他人」，皆為「被害人」的「選項」。法條直認二者均為直接被害人；完全看不出來，其說「公眾」是直接被害人；「他人」是「間接被害人」。



2018年封條照片，出現有2019年出廠的冷氣機！圖／陳志龍提供

自訴能否提起的法規範係以「法益持有人」為判斷；將「二擇一的被害人」之一，違法剥奪其自訴權限，顯然違法！

為彰顯司法公正，自應直接以「公平、公開、公正」的公判庭，非但提升司法正義，亦顯示為「真實發見」的「無私法庭」之意旨。

3、實體問題：法官的證據證明的判斷能力，與自訴合法性無關

至於邱先生「明知」、「所登載基礎事項不實」、「客觀上顯然不足以生損害於公眾或他人」、「主觀上更不具有犯罪的直接故意」，這些是實體問題，此涉及到自訴法庭可判決被告無罪的「實質真實發見」的問題。不容混為一談。

4、自訴的「合法性」與否，極易判定。而邱先生一方面肯定人民是「被害人」；另一方面，又說人民只是「間接被害人」，否定人民是「被害人」，如此又肯定、又否定，真的論證分裂！率而說不能夠提自訴，顯然不符合法學方法論。

法明文規定「可以自訴」情形；卻用障眼法，做了掩護，成就了「法外施恩」。如此一來，難免會締造有「百官行述」的類似司法生態，豈可不慎哉？

新時代司法應該有恢宏格局，恪遵立法法規範，不容恣意、縮限人民的自訴權限！



官員不能夠將錯就錯。圖／陳志龍提供

（註1）最高判決速報／ 最高刑裁摘要速報2017.9.21