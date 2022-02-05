因COVID-19期間的警戒、封城策略，使得許多戶外運動設施被限制，人們因此減少運動。示意圖／Pixabay

體重與新冠肺炎

COVID-19期間的警戒、封城策略，對防疫有其必要性和效果，但大多數商業行和文化活動停歇，戶外運動設施被限制，例如戶外籃球場的籃球框都被取下、籃球網打結或被蓋上木板，讓民眾無法從事籃球運動，單槓、雙槓、和其他場所也有圍上隔離封條；全國的健身運動中心禁止營運，許多平時利用夜間或週末去運動中心的機會也消失，民眾只能從事步行、騎單車或一些簡單的體操，因此可想而知身體活動量都會減少，加上民眾飲食行為改變，可想而知，體能和體重會直接受到影響。本文簡要討論警戒、封城策略對體重和運動的影響，以及因應之道。

一、COVID-19警戒、封城策略對體重的影響

許多探討COVID-19警戒、封城期間的研究報告內容不一，但趨勢相似，多達30〜50%民眾的體重會增加。

2021年4月，希臘和德國學者採用系統性回顧和統合分析研究方式，探討第一波2020年3月至5月COVID-19封城期間，16歲以上民眾的體重和身體質量指數(body mass index，BMI)變化，該研究取自PubMed®, Scopus®, Web of Science®和EMBASE®等資料庫，加上36個觀察型研究，結果發現11.1〜72.4%研究報告民眾體重顯著增高，平均體重增高約1.57%(95% CI 1.01 to 2.14)，BMI增加0.31 (95% CI, 0.17 to 0.45)，但同時另有7.2〜51.4% 民眾報告體重減輕。

2021年5月，波蘭學者探討COVID-19第一波大流行期間共183位問卷，平均年紀33 ± 11歲，結果體重增加者約49.18%，平均增加0.63 ± 3.7公斤，挑出體重未減的民眾次族群分析時，體重平均增加2.25 ± 2.5 kg，可能起因於運動量減少和飲食量和飲酒量增加，值得重視。

2021年6月，美國、法國、伊朗、羅馬尼亞、英國和中國等多國學者合作，分析167個國家世代資料，探討第一波COVID-19封城期間的身體活動量和BMI變化，共收案10 121位參與者的網路問卷，去除不完整的問卷後，共有457位體重過輕(低於18.5 kg/ m²)，492位為體重過重和肥胖(25〜29.9 kg/m²; 30〜39.9 kg/ m²)，6151位為正常體重(18.5〜24.9 kg/m²)。在COVID-19封城期間之前，BMI平均值為24.71 ± 5.04 kg/m²，在COVID-19封城期間，則顯著增加為24.78 ± 5.03 kg/m²(P < 0.001)，這些受試者的體重都在健康範圍內。

COVID-19封城期間前和封城期間，女性的平均BMI分別為為24.32 ± 5.27 kg/m²和24.39 ± 5.26 kg/m²(P < 0.001)，男性分別為25.54 ± 4.39 kg/m²和25.60 ± 4.38 kg/m² (P =0.04)，顯示男性體重為略微過重。此外，體重過輕者(低於18.5 kg/ m²)，平均BMI從18.06 ± 0.71 kg/ m²，增至18.16 ± 0.87 kg/m² (P <0 .001)；肥胖者(30-39.9 kg/ m²)反而從36.78 ± 3.46 kg/m²，減少至36.66 ± 3.60 kg/m² (P =0.033)，仍在體重過重和肥胖範圍。本研究未設定排除條件，判讀時應持保留。

後續許多研究結果相似，但另有研究指出，COVID-19封城後，因食物取得較不便利，影響攝食及營養，且可能有心理壓力，造成食慾減低，結果反而引起營養不良，體重減輕，此對具有營養不良風險的老年人而言，更應注意。有些病患罹患慢性疾病，因未能按時拿到藥物維持治療，結果也因病情而影響體重，因此在分析此一事件時，需針對個案進行深入探討，才不致於以偏概全，有失公允。

整體而言，在COVID-19的封城、警戒期間，明顯影響文化和生活習慣，延長封城可能會影響更廣大層面，值得大家重視和處理，雖然增重程度不大，但若是已處在體重超重或肥胖邊緣值的民眾，可能會因而成為肥胖病患，應注意警惕相關的健康風險，以免引起一些其他疾病。

二、體重會影響COVID-19的病情嗎？

國外COVID-19疫情嚴峻，醫療量能不足，許多輕症病患並未被安排住院，且在家自我管制，根據國外因罹患肺炎而需住院病患的世代研究顯示，病情嚴重而需住院者，也較常引起死亡，其常見風險因子包括年紀、BMI、種族、隔離、吸煙和多種共病，如肥胖、糖尿病等。

在諸多風險因子中，肥胖頗受重視，研究指出，肥胖會影響免疫系統，增高感染風險，脂肪組織內含有大量脂肪酸，與發炎物質和細胞激素息息相關；因此在發生COVID-19感染後，肥胖病患的免疫反應較為激烈，會嚴重破壞肺組織，損害呼吸功能，引起血氧過低和死亡等嚴重後果。法國的研究指出，需住在加護病房接受呼吸器治療的COVID-19患者中，BMI> 35 kg/m²病患為< 25 kg/m²的7.36倍；其他相關研究結果類似，值得重視。

2021年2月，台灣學者發表一篇討論肥胖COVID-19病患和死亡率的系統性回顧文獻和統合分析；論文資料來自2020年1月1日至8月30日的PubMed, EMBASE, Google Scholar, Web of Science和Scopus等資料庫，共得17篇文獻，543,399位病患，結果發現肥胖者，死亡率較高(相對風險為1.42，95%CI: 1.24〜1.63, p < 0.001)。根據WHO的肥胖分級，BMI 30.0〜35.0 kg/m²為第一級；35.0〜40.0 kg/m²為第二級，大於40.0 kg/m²為第三級；第一級、第二級和第三級肥胖的死亡率相對風險值分別提高1.27 (95%CI: 1.05〜1.54, p = 0.01), 1.56 (95%CI: 1.11〜2.19, p < 0.01)和1.92 (95%CI: 1.50〜2.47, p < 0.001)；年紀大於65歲的肥胖病患，死亡率更高(相對風險2.54; 95%CI: 1.62-3.67, p < 0.001)，應多加注意。

2021年6月，韓國學者發表韓國流行病學統計研究，在2020年4月30之前罹病後被解隔離或死亡病例，共4,141位，其中3.04%病例死亡。根據BMI分為五組，(A)< 18.5 kg/m²，(B)18.5〜22.9 kg/m²，(C)23.0〜24.9 kg/m²，(D)25.0〜29.9 kg/m²和(E)≥ 30 kg/m²。結果發現，年紀、男性、BMI< 18.5 kg/m²(A)、≥ 25 kg/m²(D和E)、糖尿病、慢性腎臟疾病、癌症和失智症等，都是引起死亡的獨立風險因子。以(C)BMI 23.0〜24.9 kg/m²做為參考基準來比較，(A)BMI< 18.5 kg/m²死亡率增為3.97倍，(D)25.0〜29.9 kg/m²增為2.43倍，而(E)≥ 30 kg/m²增為4.32倍，但(B)18.5〜22.9 kg/m²則無統計差異，顯示BMI與COVID-19死亡率的關係呈U字型曲線，< 18.5 kg m²和≥ 25 kg/m²病患死亡率較高。

因此在疫情期間，應呼籲民眾從事合適的家居運動和營養攝取，具有良好的肌肉功能、心血管健全、免疫功能和整體健康，保持BMI在正常範圍，不但有利於防範心血管代謝疾病，也有利於改善COVID-19的預後。

警戒期間的運動

各國依其疫情嚴重程度，對封城的限制程度各有不同，這些安全規範基本上包括居家隔離，禁止文化和社交活動，遠距工作，網路上學，限制移動，保持社交距離，關閉社交場所、學校、宗教場所、管控市場、商店、餐廳等，限制戶外和體育場所的群聚活動等。

封城期間，雖然明白從事活動的益處，才可維持正常體能，健康平安。要克服運動量減少的情況，先要考量其潛在原因，才能一一突破。

一、平時沒有運動習慣的民眾，不易在短時間從事運動，尤其是工作繁忙的上班族、商家店員、藍領族等，平時即很少從事運動，即使因警戒期間休息時間突然增加，但也沒有用來運動的規劃，需要有更多更廣層面的提醒，並指導相關策略，才能改善觀念並落實。

二、平時有運動習慣的民眾，也會因為運動中心和戶外運動設施的禁止使用，因而減少運動量，這在年輕人較為常見，他們平時從事的運動較需用到特殊設備者，例如重訓、游泳等，或需團隊運動的項目，例如籃球、排球等，即使路跑也受到限制，此時因為公共衛生的防疫需求，受到警戒限制而未能從事該類運動，有些民眾對從事其他代用運動沒有興趣，會減少運動的機會。

三、心理因素也很重要，在警戒期間，八大行業社交場所、學校、宗教場所、管控市場、商店、夜市、餐廳等、運動中心等都禁止營運，直接造成失業人員增加，即使餐廳改用外帶方式來度小月，但其營運量也大量減少，許多商店都直接關門，沒有經濟收入造成許多人的生活拮据，心理壓力增大，根本沒有從事運動的想法。

四、對應壓力的模式，有些人在面對緊急情況時，會選擇增加飲食量和睡覺來應付，結果體重直線上升，一旦食量變大之後，會造成惡性循環；另外有些人則會失眠，結果白天昏昏欲睡，沒有力氣來運動。

五、若因防疫關係而居家限制時，在斗室內更難有運動的機會，此時只能做伏地挺身或仰臥起坐，實在很難引起民眾的興趣。使用SWITCH也需要設備，也不是每個人都有的。

可見，警戒期間的種種限制，雖可減少肺炎的傳播，但也應考慮防範潛在增高損害健康風險，例如減少身體活動量，加上增加攝食不健康食品的機會，因而使民眾的體重增加，不但會合併代謝症候群和心血管疾病，且引起各式各樣的慢性疾病，且更進一步增加感染COVID-19的風險，且罹病時較為嚴重，死亡風險較高。

其實從事運動是個人平時應重視的習慣，此時可利用一些代用方式，來維持運動量，此外，善用媒體是一個很好的策略，目前電視及網路媒體無時不刻提醒民眾要戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離、減少搭乘公共交通工具、注意症狀及配合快篩等，效果相當良好，若可增加運動和飲食的指導策略，且提出並示範一些代用運動的方式，從事體操或相關運動，效果會更好。有些節目也會播放帶動運動體操等的項目，可以從基本上增加運動的想法，目前較多的是販賣廣告、歌唱、綜藝節目等，都是觀眾群很多的節目，可善加利用，必可收效恢宏。

經過幾個月的努力，台灣已重新開放公共場所、公園、校園和運動中心，並且取消先前限制器材的禁制，讓民眾得以恢復原先的運動，筆者有從事晨運的習慣，在三級警戒期間，只能戴著口罩，小心翼翼地行走，以步行來維持運動量，2021年10月中旬起逐漸開放運動場所之後，一些晨運的銀髮族團體已消失，如何讓這些老年人重拾運動樂趣，是另一個後疫情時代的重大課題。

結語

當COVID-19疫情嚴峻時，防疫規定會越來越嚴格，三級警戒、封城的策略，居家隔離、限制外出，讓許多病患無法維持充足活動量，身體活動量顯著減少，一旦長久下來，必然影響身體和心理健康至巨，有關當局需要審慎考量防範策略，呼籲民眾在此期間，應多注意從事居家身體活動，維持體能和體重，尤其許多衰弱的年老慢性病人，或本來體重已在肥胖邊界值的民眾，更應多加注意。目前已可在公開場所進行運動，但如何振與運動風氣，重要性並不亞於經濟的振興。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台