41個國家組成的聯盟要求進入中國新疆地區的集中營，檢查據估計一百萬的維吾爾族穆斯林據稱被監禁侵犯權利的情況。示意圖／擷自FRANCE 24 English

一個由41個國家組成的聯盟要求進入中國新疆地區的集中營，檢查據估計一百萬的維吾爾族穆斯林據稱被監禁侵犯權利的情況。

加拿大星期二在聯合國人權理事會上發布了這個跨地區的聯合聲明。加拿大駐日內瓦的聯合國大使萊斯利·諾頓（Leslie Norton）在發布這項聲明時強調說，徹底了解這個人權狀況十分迫切。

萊斯利·諾頓說：「可信的報告顯示，有一百多萬人在新疆遭到肆意拘禁，針對維吾爾人和其他少數族裔存在普遍的不成比例的監控，根本自由和維吾爾文化受到限制。還有報導指出存在酷刑或殘忍不人道的屈辱待遇或懲罰、強迫節育、性和性別暴力以及當局強迫兒童與他們的父母分離。」

諾頓代表該聯盟敦促中國政府立即允許包括聯合國人權事務高級專員在內的獨立觀察員自由進入新疆。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特在人權理事會星期一會議開始時也提出了類似的要求。

她說，「我繼續與中國就訪問的形式進行討論，包括有意義地進入新疆維吾爾自治區，希望這在今年能夠實現，尤其是繼續有報道指出存在嚴重的侵犯人權行為。」

北京方面表示集中營是職業中心，目的是阻止宗教極端主義和恐怖攻擊。

中國表示，歡迎聯合國人權事務高級專員訪問包括新疆在內的中國，但條件是進行友好訪問，不是在假設有罪的情況下進行所謂的「調查」。

中國也對這項要求進入新疆集中營的聯合聲明做出了不同的反應。

中國駐日內瓦聯合國辦事處公使蔣端乾脆忽略了該聲明。他反而對加拿大原住民遭受的嚴重的人權侵犯表達了嚴重關切。他的聲明得到了俄羅斯、白俄羅斯、朝鮮、委內瑞拉、伊朗、敘利亞和斯里蘭卡這七個國家的支持。

蔣端說，「加拿大在歷史上剝奪了原住民的土地，殺害他們並鏟除了他們的文化。我們呼籲，對所有針對原住民，特別是兒童的犯罪，進行徹底、公正的調查。」

加拿大駐聯合國大使承認，原住民依然面臨系統性種族主義、歧視和不公正。她同時指出，加拿大政府正努力糾正這些錯誤。