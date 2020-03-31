交通部宣布，國道服務區自4月1日起體溫超過規定37.5度者，將禁止進入服務大廳，高公局已配置紅外線熱像儀及額溫槍，進入服務大廳民眾全面量測體溫，確保公共場站安全。圖/高公局提供

國道服務區防疫升級，交通部宣布，各服務區自4月1日起體溫超過規定37.5度者，將禁止進入服務大廳，高公局已配置紅外線熱像儀及額溫槍，進入服務大廳民眾全面量測體溫，並快速更換公廁洗手台為感應式水龍頭，確保公共場站安全。

高公局表示，為了全面提升國道服務區場站安全防疫，自4月1日起，國道各服務區大廳入口將統一用路人進出動線之管制，對進入大廳者進行全面體溫量測作業，若體溫超過規定37.5度者，將禁止進入服務大廳並請盡速返家就醫，以有效阻隔可疑傳染帶源者進入公共內部空間。



高公局已經國道服務區洗手台更換為感應式，以減少感染源。圖/高公局提供

高公局說明，目前已於石碇及關西2處服務區安裝紅外線熱像儀，並開始啟用自動體溫量測，其餘服務區採購熱像儀自109年4月1日起逐步到貨進行安裝作業，國道全線15個服務區，估計設置35台紅外線熱像儀自動體溫感測設備，以提供用路人安心且舒適的服務用餐空間。



紅外線體溫感測設備進駐國道服務區，每個民眾進入前必須量測體溫。圖/高公局提供

另外，國道各服務區已加強人員自我管控及清潔消毒防疫工作，包括第一線服務人員（含各經營廠商）每日上班前進行體溫量測正常者，才能進行服務管理工作，並於執勤服務前進行手部清潔消毒殺菌作業，工作全程配戴口罩，於服務區服務大廳入口處提供乾洗液或75%酒精供民眾自行洗手消毒，確保公共場站飲食衛生安全。

高公局表示，國道服務區各項公共設施設備除每日上、下午定期的清潔與消毒外，針對如門手把、開關、按鈕等均再加強清潔與消毒頻率(以不少於兩小時)等各項積極防疫措施，讓國道各服務區配合各項防疫措施，安全防疫全面再升級。



國道服務區公廁全面進行消毒，降低感染風險。圖/高公局提供