警政署一名工友（兼司機職），總統大選期間在網路公開留言，若「蔡陰蚊」得票超過800萬票，他允諾全台每人贈予一塊雞排，事後只發贈700份雞排，並捐錢(能力範圍內)給兩社福團體了事。網路開支票，事後不認帳，警政署卻忙著切割，推説該工友不是「警政人員」，不屬於該署管轄。圖／警政署刑事局提供

總統大選期間，有一網友在網路公開留言，若「蔡陰蚊」得票超過800萬票，他允諾全台每人贈予一塊雞排，選舉結果有817萬票，該網友知闖大禍即消聲匿跡，經肉蒐發文者為警政署一名工友（兼司機職），他也坦承不諱，但日前只公開發贈700份雞排，並允盡能力範圍捐錢給兩個社福團體了事。

在一般人眼光中，此人沒有完全黃牛，能發贈700份雞排及應允捐款，已經是「不錯了」，但吾人認為此例是個藐視法律和「和稀泥」的不良示範。首先，警政署在第一時間，就推説該工友不是「警政人員」，不屬於該署管轄，意思是說，該員和警政署無關，社會大眾箭頭不可向著警政署而來。事實上是這樣嗎？

警政署超迅速的反應，可見該署諉過習性，試問，警政署工友不屬於該署管理，難道要歸於行政院或總統府？警政署大可説該行為屬於個人行為，非公務行為，但總不能切割的一乾二淨，「鋸箭法」之不當！那該員編制不在警政署嗎？薪水不是向警政署領的嗎？人事行政考核不屬於警政署嗎？還是由於該員非警政人員，就和警政署完全沒有關係？果如此，該員即不可再到警政署上班服勤！

網路開支票 事後不認帳

其二，該員行為類似民法一六四條「懸賞廣吿」，當條件完成時，即產生法定效力，意即當蔡英文得票數超過800萬票，台灣國民每個人都有權力向該員請求償付一塊雞排的權利（價值以社會一般標準而定），該員亦有償付台灣每個人一塊雞排的「義務」，不能以「開玩笑」一言帶過，否則個人信用破產事小，所服務的警政署也難免遭受池魚之殃，傷及機關之令譽。而社會價值觀因而混淆不清，能賴則賴，大家也不以為意，至少該人應以真實身份出面，為其不當行為和允諾（警政署工友稱現任總統為「蔡陰蚊」？）正式向社會大眾道歉，請求諒解，並呼籲大眾莫蹈不良覆轍，而該署應給予適當行政考核！

此案看似小事，其實事關法治之重大關係，當人人均認為公開的法律行為是「開玩笑」，怪不得有韓國瑜競選高雄市長的滿口胡言，很多選民也認為「新奇」而非「怪力亂神」，此即是法治和社會信用崩毀的開始，政見能不能做到是一回事，但「認真面對」，才是政治和法治社會基本態度。當「征服宇宙」被當成英雄行徑，毫無疑義起鬨跟之從之，那其實選民應該先檢討的是自己，而不是夸夸乎其談的候選人！2018和2020的大選，其實近乎瘋狂，事過境遷，大家還是千萬莫忘前事之師！