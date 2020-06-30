黃之鋒認為，香港人的勇氣和智慧可以跨越一切，他呼籲香港人不要忘記超過100位仍在監獄的抗爭者，他認為應該積極參與於7月11日舉行的民主派立法會初選。圖／擷自黃之鋒臉書

香港媒體引述消息指，中國全國人大常委會可能在星期二表決「港版國安法」，星期三（7月1日）凌晨、香港主權移交23週年紀念日正式實施。網民星期日發起九龍靜默遊行，在「港版國安法」有可能實施前的最後一個週日表達反對的立場，大批市民參與，警方封鎖佐敦至旺角一帶的彌敦道，以大圍捕的方式拘捕53人。香港眾志秘書長黃之鋒表示，現在香港已經進入了白色恐怖時期。

另有基督教團體舉辦追悼會，紀念過去一年反送中運動自殺及懷疑「被自殺」的死者，有傳道人批評港版國安法影響香港宗教自由，認為嚴刑峻法可能產生反效果。

民主派區議員日前發起6/28及7/1遊行反對「港版國安法」，警方以新冠肺炎防疫措施，戶外最多50人聚集的「限聚令」為理由，禁止這兩次遊行的申請。

被拘捕送到紅磡警署，包括兩名區議員徐子見及林兆彬。林兆彬表示，他以「非法集結」的罪名被警方正式拘捕，批評警方今次的拘捕行動，極之荒謬。他在現場觀察到，被圍捕的人都只是路過，沒有叫口號。同場有41男12女，年紀最大的應該是一位八十幾歲拿拐杖的伯伯，亦有4、5位急救員，其中一位只有14歲。其餘的被捕者大多數都是中年人士和長者，有的剛剛從櫃員機提款，有的剛剛踢完波路過，有的準備去買玩具，還有幾位明顯是路過購物的年輕女士，還有一位是非華裔人士。

林兆彬表示，警方這次是「大包圍+全部被捕」，即是未截查就已經告訴你「被捕」。他認為，之前香港政府透過瘋狂截查嚇市民，但多數即是釋放，讓市民不要聚集，但今次在7-1前行動升級，突然大包圍，然後未截查身份證、未搜書包，就宣布你已經被拘捕，他認為是進一步嚇市民不要上街，變相「宵禁」。

除了靜默遊行，基督徒團體「傳承的愛」籌委會與好鄰舍北區教會合辦「傳承的愛一周年追悼會」星期日晚在九龍佑寧堂舉行，悼念2017年反對西九高鐵站一地兩檢，以致去年反送中運動3年間離世的抗爭者，大會估計有170人左右。

大會主持人讀出20多位因參與反送中運動離世的抗爭者的名字，包括梁凌傑等，並默哀5分鐘。大會亦念出多名離世抗爭者的遺言，亦有播放流亡台灣的勇武前線抗爭者的錄影講話片段，有抗爭者表示，近期香港街頭抗爭成本很高、效益低，呼籲抗爭者行事前要三思，「Be smart、Be water」，保存力量。

黃之鋒透過錄影片段發言，他表示現時香港已經進入了白色恐怖時期，中國人大常委會很大機會通過「港版國安法」，這次集會亦有機會成為以言入罪的證據。

黃之鋒認為，香港人的勇氣和智慧可以跨越一切，他呼籲香港人不要忘記超過100位仍在監獄的抗爭者，要寫信鼓勵他們以及到法庭旁聽支持，他認為應該積極參與於7月11日舉行的民主派立法會初選，因為這次可能是抗爭陣營最後一次獲得民意授權的機會，亦可以引起國際社會繼續關注香港的抗爭力量。

黃之鋒說，這次的選舉（民主派初選）不是一個黨派的問題，也不是派系鬥爭，也不是關於候選人特質，而是「我們怎樣能夠在7月11日當惡法壓境的兩個星期之內，我們能夠醞釀到數以十萬計的民意，在初選裡面積極投票，無論你投給那一個（候選人）都好，其實國際社會都是非常之關注7月11日的立法會（初選），這個也是非常之關鍵。」

由宣道會陳建榮以及播道會楊樹榮發起，以「一群來自不同宗派的基督徒強烈反對訂立港區國安法」為題，最近在報章刊出聲明表示，有9個香港基督徒群體，相繼就反對訂立「港區國安法」發起聯署，超過7,000人簽署。

聲明表示，國安法在中國內地實行27年「劣跡斑斑」，利用惡法使政府的濫權合法化，以此法案不斷打壓及懲治異見人士、維權人士及揭露社會真相的人士。聲明表示，中國人大急速提案立港版國安法，顯示「政權以更大及不合理的暴政，鎮壓所有反對的聲音」，徹底破壞中國對港一國兩制、港人治港、高度自治的承諾，摧毀香港作為國際金融中心和自由城市的根基。

聲明表示，作為基督徒，定必竭力追求公義，「雖然勢弱言輕，決不虛作無聲！」