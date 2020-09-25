醫師工程師是最近一個非常熱門的議題，不但合併中的陽明大學跟交通大學打著這個大旗，其他的醫學院校也不落人後，紛紛提出類似的概念。簡單而言，隨著科技的進步，5G、物聯網、人工智慧的發展，人們對於醫學的進展有了更大的憧憬。一方面可以得到更先進的救助，對於各種急性與慢性疾病，甚至預防醫學都期待會有長足的發展。另一方面，產業界可以因此開拓新的事業跟產品，得到更大的利潤。同時兼顧救人跟賺錢，何樂而不為？實在是沒有拒絕的理由。

我個人的經驗比較特殊一點，27年前醫學系畢業後，曾經短暫當過臨床醫師，之後大部分的時間都是進行工程開發。我的研究重點就是上面說的醫療器材、物流網跟人工智慧，超過20年的資歷，應該稱得上是醫師工程師。對於這個問題，其實也想了超過20年，一直在問自己在做什麼。還記得讀醫學系的時候，接觸很多人文教育，最具代表性的就是醫師宣言。在這期間一直被教導著如何當一個好醫師，多救一些人。後來在當工程師的時候，接觸到很多工商界的領袖，也很清楚他們很期待他們公司的工程師能多懂一些醫學，為公司多開發一些高價值的產品。也跟很多投資者談過，了解他們快速致富的夢想，也想投資醫學等級的案子。其實困擾我的並不是這些的結合，要以醫師的身份進行工商服務，技術上一點困難都沒有，還可以利人利己。困擾我的反而是這幾個的衝突點。

醫師與工程師會衝突嗎？醫師跟工程師本身都是單獨的專業，應該是不會衝突的。然而工程師本身，能獨立創業的不多，大部分必須依附在一個企業下面才能生存，表示他會有一個老闆。這個老闆跟醫師的角色可能就會有衝突了。從醫師宣言第一條開始「我鄭重地保證將奉獻一切為人類服務」，第二條「病人的健康與福祉將為我的首要顧念」。相信任何一個出資的老闆看了都會開始擔心了，薪水明明是我付的，我雇用你是為了替公司賺錢的，你拿了公司的薪水，卻要去奉獻給別人？第三條「我將會尊重病人的自主權與尊嚴」。第四條「我將堅持對人類生命的最高尊重」。尤其是第五條「我將不容許有任何年齡、殘疾、信念、族群、性別、國籍、政治立場、種族、性傾向、社會地位或其它因素的考量介入我的職責和病人之間」。天呀，這個員工的心中到底有沒有公司呀，你把你的能力都拿去做公益了，那我的股東要回收什麼？讀到第十條「我將分享我的醫療知識，以增進病人福利和醫療照護的進展」，這時連公司的法務專家都要說話了：「你的IP屬於公司的，不可以隨便送人！」

醫師工程師會面臨抉擇，你是要謹守醫師的本份為全人類服務，還是為了你的公司與老闆服務。前者境界崇高，可是並不是賺錢的有效方法；後者比較有機會賺大錢，但是嚴格說來已經違反醫師宣言，再也不是醫師了，只能說是具有醫學能力的工程師，或是工人。

最近醫師工程師炒得沸沸揚揚，甚至成為陽明大學與交通大學合併的重要理由。大部分的論點只在科技面跟經濟面，較少討論人文層面的問題。事實上人文層面的問題才是根本，如果訓練出來的醫師工程師都是為了工商服務，在有利益衝突的時候，他會選擇大老闆的利益還是一般民眾的利益？如果無法照顧到一般民眾，他的美好科技也只能成為少數人賺錢的工具而已，大眾獲益其實有限：你可能會看到很棒的「醫療產品」，但是對不起，你可能會買不到或是買不起。這不是一個是非題，而是一個選擇題。如果你的親友有機會走這一條路，你會鼓勵他做什麼選擇？已經是學生身份的你，會做什麼選擇？正在合併中的陽明大學會做什麼選擇？交通大學會做什麼選擇？

※本文轉載自： 元氣網醫病平台