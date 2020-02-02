武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情蔓延，引發口罩搶購潮，雖然政府統一徵購調控，每人限購3片，但仍有許多民眾反映買不到口罩，國防部今（2）日表示，昨晚接到中央流行疫情指揮中心的指示，將儘速投入兵力支援口罩生產。

經濟部昨天表示，武漢肺炎疫情蔓延全球，從國外進口口罩的價錢跟難度都大幅提高，台灣必須在短時間內強化國內供應能力，將以最快速度，新建62條台灣製的口罩產線設備，包括10％兒童口罩模具，並已盤點完畢機器的放置跟生產空間，委託國內口罩專業生產工廠協助製造。

經濟部說明，目前國內產能約每日400萬片，在新購設備後，產線會陸續上線，產量就可以逐漸增加到每日1000萬片，2月3日開始的一個月內，62條產線會陸陸續續完成上線，國內口罩產能就可以逐步提高，讓國內供應更穩定。

國防部發言人史順文今天表示，國防部1日晚上接到中央流行疫情指揮中心的指示，今天會在經濟部工業局的規劃下，到口罩工廠與廠商完成會勘和協調。

史順文指出，國防部會在最快的時間完成適當人力的檢整跟調派，儘速投入兵力支援生產線，以增加口罩的產能、產量，希望能夠滿足需求。

國防部日前也指出，配合中央流行疫情指揮中心防疫需求，已檢討適合的空置營區，完成營區自我隔離健康管理收容的相關整備，另確診患者則由衛褔部指定的專責醫院實施收療，國軍醫院也配合納入規劃。