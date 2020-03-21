幾天前，讀到林書豪認為美國媒體和川普使用「中國病毒」只會增加外界對亞洲人的仇恨之新聞時，馬上在心裡哼了一聲。不過，心裡的一些憤怒不允許我只是「哼」了就算，被糾纏了幾天後，我決定寫寫近來的感受。

曾經我寫過〈紐約十七年目睹之怪現象〉，敘述了在紐約布魯克林的中國人之生活事，那些醜陋的事實並不只是與他們當鄰居的我和家人看得到，所有的紐約人都看過。這樣的醜陋事實，看過的人都有感覺的，而在「中國病毒」肆虐全球的此時，感覺就更強烈。

前天，先生和同事路易聊天，路易非常激動地細數：中國人很愛亂丟垃圾、亂吐痰、手按著鼻子就當街把鼻涕甩在地上…，然後，現在搞到你(對著我先生說)五月也不能去葡萄牙度假，我們現在不知道要去哪裡買午餐，大家人心惶惶…。試問：有這種憤怒感覺的，只有路易嗎？所有生活大受影響(店關門、無薪假、失業...) 、親友或自己染上「武漢肺炎」的人，不會有一絲埋怨嗎？

究竟，在美國，許多人討厭中國人，是厭惡他們的糟糕衛生習慣，還是純粹歧視？當然是兩者都有，不過，請想想，誰會想要有那種隨時都有可能散布細菌或病毒的鄰居？要這樣不顧他人感受地展現醜陋行為，要如何讓人尊重你？被人討厭，不過是因為自己之低落的行為所造成的結果。林書豪，從小在美國加州長大的你可看到這個醜陋的事實？還是，你認為這樣的糟糕又噁心的衛生與生活習慣是可以接受的？因厭惡而生偏見和歧視是常發生的事，這裡不是要「責怪受害者」(Blaming the Victims)，而是認為衛生習慣極差的中國人不需要反省自已對公衛的威脅和對他人的傷害嗎？

關於歧視，我住在美國的時間雖然沒有林書豪久，但也經驗過不少。被歧視的確是很不舒服的感覺，有時我還會氣到一個禮拜都難以消氣。不過，我必須說，我沒有因此有「亞洲人特別容易受到欺負」的感覺。我看到的、感受到的，是這個世界到處都有歧視。小時候，在花蓮，我也受過同學、鄰居的歧視和欺負；到台北讀書和畢業工作，也遇過會歧視和欺負人的老師、同學、朋友、老闆和同事。來到美國，一樣。可是，同時，身邊也一直出現善良、親切、友善、熱心的人，比歧視我的人多很多。這些好人，不論種族，和我都厭惡歧視，我們都會堅強勇敢地為自己和別人，與不義戰鬥。這個美好的事實，林書豪沒看過嗎？

今年二二八的時候，我的父親過世了。匆匆準備回台灣的時候，坦白說，在「中國病毒」猖狂之際要搭飛機，我非常焦慮，也擔心回到台灣若必須強制隔離14天，這樣我們就不能參加喪禮。若是父親慢點走，現在，紐約的疫情非常嚴重，我與先生可以輕易進入台灣嗎？可以參加告別式嗎？多少人有這種類似的擔憂煩擾，林書豪，你能想像嗎？我們若憤怒，也不過是心底痛苦的吶喊。你懂嗎？