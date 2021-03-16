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每日國際焦點

緬甸抗爭民眾興起反中浪潮，32家中資工廠被毀。

美國國務卿布林肯敦促巴拉圭與友邦台灣合作防疫。

德國梅克爾所屬的基民黨，14日於萊茵蘭-普法茲、巴登-符騰堡兩州地方選舉分別敗給社會民主黨與綠黨。主因德國人民不滿封鎖、疫苗施打緩慢，以及口罩弊案。

德國、法國、義大利、荷蘭、愛爾蘭暫停施打阿斯特捷利康疫苗。

緬甸

抗爭民眾興起反中浪潮，32家中資工廠被毀。中資工廠遭放火後，緬甸軍警前來掃蕩萊達雅區，擊斃22名抗爭者，另有16名抗爭者在其他地區身亡，一名警察殉職。

美國

國務卿布林肯15日開始4天訪日韓行程。

泰國

仍繼續施打阿斯特捷利康疫苗。

中國

北京陷入沙塵暴。

歐盟

為北愛爾蘭問題進行法律行動，在歐盟法庭控告英國。

德國、法國、義大利、荷蘭、愛爾蘭暫停施打阿斯特捷利康疫苗。

雖然公開反對俄國疫苗，但私底下卻考慮使用俄國疫苗提升疫苗施打速度的可能性。

德國

梅克爾所屬的基民黨，14日於萊茵蘭-普法茲、巴登-符騰堡兩州地方選舉分別敗給社會民主黨與綠黨。主因德國人民不滿封鎖、疫苗施打緩慢，以及口罩弊案。

梵諦岡

表示教會無法祝福同性婚姻。

巴拉圭

深陷疫情，美國國務卿布林肯敦促巴拉圭與友邦台灣合作防疫。

委內瑞拉

獨裁者馬杜羅因國內鈔票用罄尋求推動數位支付。

伊朗

稱美國回到伊核協議的時間有限，即將用罄。

葉門

胡塞叛軍15日表示發射3架武裝無人機攻擊沙烏地阿拉伯，沙國表示已攔截1架無人機。

摩洛哥

希望與以色列航班恢復後能提振觀光。

奈及利亞

15日又發生武裝暴徒攻擊學校事件，是3個月來第5起，攻擊卡杜那州的雷馬小學，3名老師遭綁，但無學童被綁。

10日以來伊斯蘭民兵攻擊東北部，多起攻擊造成27名士兵與10名地方國民兵戰死。

敘利亞

稱阻止首都大馬士革自殺炸彈攻擊，擊斃3人逮捕3人。

民主剛果

烏干達民兵民主同盟軍攻擊民主剛果邊界村莊，殺害至少12人。

福和會官方網頁：www.fratwn.org