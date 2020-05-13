南卡羅來納州的參議院司法委員會主席葛蘭姆參議員（Sen. Lindsey Graham）12日率領多位共和黨人共同推出《2019年新冠病毒問責法》（The COVID -19 Accountability Act）。法案內容稱，若中國不配合合作，不全面說明導致新冠病毒爆發的過程，將授權總統制裁中國。。圖／擷自維基百科，公有領域

美國國會重量級共和黨參議員推出法案，將授權白宮制裁中國。法案同時還要求盡快釋放在新冠病毒疫情後鎮壓行動中遭逮捕的香港民主活動人士。

來自南卡羅來納州的參議院司法委員會主席葛蘭姆參議員（Sen. Lindsey Graham）12日率領多位共和黨人共同推出《2019年新冠病毒問責法》（The COVID -19 Accountability Act）。法案內容稱，若中國不配合合作，不全面說明導致新冠病毒爆發的過程，將授權總統制裁中國。

「我相信，如果沒有中國共產黨的欺瞞，病毒不會出現在美國，」深受川普總統信任的葛蘭姆參議員在聲明中說。「中國拒絕讓國際社會進入武漢實驗室進行調查。他們拒絕調查人員研究這場疫情是如何開始的。」

「我相信中國永遠不會對一項認真的調查提供配合，除非他們被逼著這麼做。這項嚴厲的立法將對中國進行製裁，直到他們願意與調查人員合作。我們必須確定病毒是如何產生的，並採取措施，例如關閉濕貨市場，以確保這情況不會再次發生。」

葛蘭姆還說，「現在是該頂回中國，向中國追究責任的時候了。」

葛蘭姆近日要求北京為源於中國的新冠病毒疫情對美國造成的巨大損失進行賠償。

法案還要求中國關閉所有運營的濕貨市場，這些濕貨市場有可能通過將人畜共患的疾病帶進人群中，使人類健康面臨風險。

值得注意的是，法案還要求盡快釋放所有在後新冠病毒疫情期間的鎮壓行動中被逮捕的香港民主活動人士。

法案將授權總統實施一系列制裁，包括凍結資產、禁止旅行、吊銷簽證、限制美國金融機構向中國企業提供貸款或承銷，以及禁止中國公司在美國證券交易所上市。

來自北卡羅來納州的共和黨聯邦參議員蒂利斯（Sen. Thom Tillis, R-NC）是法案聯署議員之一，他在最近接受美國之音採訪時稱，讓中國對此次疫情承擔責任勢在必行。

「我們確實必須讓中國承擔責任，」蒂利斯參議員對美國之音說，「主要是在溝通方面的問題。有許多重要的信息，我們知道，假如我們得到它們，我們可以延後（美國疫情）爆發四周左右，那對我們的應對措施和準備工作會有顯著的影響。」

蒂利斯認為，此次疫情後美國將從中汲取許多教訓，而美中關係在疫情之後將發生變化。

「未來的世界，許多事情都將在此次疫情後產生重大改變，」蒂利斯接著說。

「我們將重回一些更具建設性的談話嗎？我認為我們必須要，但我認為我們現在處在一個很難想像那什麼時候會發生，還有會怎麼樣發生的情況。當然，有些事情將會平息下來。」

蒂利斯參議員也在法案推出後在聲明中說：「中國政府進行了現代史上最大規模的掩蓋活動之一，向世界說謊，任由新冠病毒在境外傳播。這項法案將開啟讓中國政府為其嚴重不當行為負責的進程。」