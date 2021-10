《南華早報》的記者Finbarr Bermingham於10月27日發表文章報導,歐洲議會多名議員將於下周前往台灣訪問,並會見台灣的政府官員。估計歐盟這樣明晰的政治表態,又將使得北京口出惡言,咆哮不已。

這將是歐洲議會的一個小型代表團,他們於下周赴台,並會晤台灣政府官員進行高級別談話。代表團團長的是法國的歐洲議會議員格魯克斯曼(Raphaël Glucksmann)。由於他長期關注維吾爾的人權問題,他成為北京政府的眼中釘。3月間中方反制裁的行為中,有十名歐洲人士在名單上,他就是其中的一位。格魯克斯曼也是歐盟於2020年6月所設的特別委員會——「外國干涉歐盟所有民主進程,包括虛假信息問題特別委員會」(Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation,INGE)的主席。

由於台海之間的對峙正值高峰期,中國和歐美國家之間的關係正在起著微妙的變化,歐盟的高層十分謹慎,出於安全考慮,歐洲議會的相關工作人員皆宣誓對細節保密,在此次訪台的行程結束之前不要透露或討論此行。不過滴水不漏是做不到的,一份邀請函顯示,11月3日台灣外交部政務次長曾厚仁將主持晚宴,接待歐洲議會訪台小組的成員。



法國歐洲議會議員格魯克斯曼(Raphaël Glucksmann)將擔任訪台團長。圖/擷自歐盟議會網站

估計這次歐盟代表訪台將就雙方合作進行進一步的商談。一週之前,即10月20日,歐洲議會發佈了「歐盟-台灣政治關係與合作」(EU-Taiwan political relations and cooperation)的報告,經過討論後,該案以 580 票贊成、26 票反對、66 票棄權獲得通過。該報告的主要內容是:

🔴台灣是歐盟的重要夥伴和民主盟友

🔴雙邊投資協議是未來合作的核心

🔴歐盟必須採取更多措施,解決與中國的緊張關係並保護台灣民主

歐洲議會10月20日的會議上,發言者呼籲在歐盟一個中國政策的指導下,與台灣建立更密切的關係,同時就台灣海峽兩岸的持續緊張局勢發出警告。副主席維斯塔哲(Margrethe Vestager)表示,歐盟看到中國軍機一再侵入台海中線和台灣防空識別區,這些武力展示可能會對歐洲的安全和繁榮產生直接影響。

歐洲議會議員稱讚台灣是印太地區歐盟的重要夥伴和民主盟友,該地區主要地緣政治參與者之間日益激烈的競爭中,台灣有助於維持規則化的秩序。



丹麥歐洲議會副主席維斯塔哲(Margrethe Vestager)表示,歐盟看到中國軍機一再侵入台海中線和台灣防空識別區,這些武力展示可能會對歐洲的安全和繁榮產生直接影響。。圖/擷自Margrethe Vestager推特

為新的雙邊投資協議(BIA)奠定基礎

為了加強合作,歐洲議會議員通過的文本,其中強調:歐盟-台灣雙邊投資協定(BIA)急需啟動「有影響力的評估、公眾諮詢和有範圍界定的操作」。成員們強調了歐盟與台灣之間貿易和經濟關係的重要性,包括與多邊主義和世界貿易組織、5G 等技術、公共衛生以及半導體等關鍵供應方面的基本合作有關的問題。維斯塔哲副主席說,歐盟有興趣在一中政策框架內,加強跟台灣的關係與合作,台灣是理念相近的夥伴,歐盟將繼續支持台灣基於民主、法治和人權的管治制度、開放社會和市場經濟的治理體系,並加強雙邊民間交流,在供應鏈和晶片問題上加強雙邊合作,希望台灣能成為歐洲晶片法案的重要夥伴。委員們提議將歐洲駐台經濟貿易辦事處的名稱改為「歐盟駐台辦事處」(European Union Office in Taiwan),以反映歐盟與台灣廣泛的聯繫。

中國對台灣的軍事壓力令歐盟深表擔憂

中國持續對台灣進行軍事交戰、施壓、攻擊演習、侵犯領空和虛假宣傳活動,報告中表示嚴重關切。歐洲議會議員敦促歐盟採取更多措施,來解決這些緊張局勢,保護台灣的民主以及該島作為歐盟重要夥伴的地位。

議會堅稱,任何改變中台關係的行為都不能是單方面的,也不能違背台灣公民的意願。它還清楚地提醒人們,歐洲繁榮與亞洲安全之間的直接聯繫,以及如果衝突擴大到經濟問題之外,對歐洲的後果。維斯塔哲女士還提到,立陶宛受到中國打壓,歐盟將繼續抵制中國這些企圖,並採用適當的工具,例如目前正在準備中的反脅迫文件,解決中國的威脅。

瑞典的議員Charlie Weimers於會後說:「歐洲議會關於歐盟與台灣關係的第一份報告表明,歐盟已準備與我們的夥伴台灣,升級雙方的關係。委員會現在必須加強歐盟與台灣的關係,並尋求與台灣建立全面加強的伙伴關係。與台灣當局就雙邊投資協議 (BIA) 進行的影響評估、公眾諮詢和範圍界定工作必須在今年年底之前開始,為深化我們的經濟關係的談判做準備」。