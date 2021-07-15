吳樹民，1941年出生於日本，當時他的父親吳三連是留學日本重要的新聞工作者，也是抗日運動的重要參與者，後來為躲避日本政府迫害，舉家遷往中國的天津，二次戰後他六歲時全家回到台灣，吳三連曾選當戰後台北首屆民選的市長，也擔任過省議員，後來經營事業有成又創辦自立晚報，在台灣還處於戒嚴時期，這份報紙扮演了極為重要為民喉舌的角色，吳三連也成為朝野敬重的意見領袖。但因經歷過228事件的衝擊，也親身感受白色恐怖的威脅（吳三連的長子吳逸民曾在台大就讀期間也受牽連入獄），吳三連雖在政界和商界有相當的影響力，但並不鼓勵吳樹民將來走上政治的險路，所以他高中畢業後選擇了學醫的道路。1966年從高雄醫學院畢業，當時正值美國缺乏醫師（參予越戰的緣故）而大量開放其他國家醫學院畢業生前往的時間，他也跟著同學申請到美國，1969年在芝加哥Masonic醫藥中心當實習醫師，1970年前往堪薩斯Menorah醫學中心當住院醫師，1973年升任主治醫師，1974年他成為堪薩斯市密蘇里大學醫學院臨床副教授，1988年升任臨床教授，在美國待了20年已經安定下來，可以享受事業有成的生活！

沒有想到吳樹民的學弟陳永興1986年在美國柏克萊進修結束時巡迴美國演講，去到堪薩斯市鼓勵海外台灣人辦報，有一晚住到吳樹民家中，二人在他家中一夜長談，陳永興提到台灣自立晚報的重要貢獻，鼓勵他回台灣接辦這份代表台灣民間的報紙，種下了他返台奉獻故鄉的決心。1988年他真的回台，1989年接任自立報系的發行人，時值戒嚴解除，台灣社會民主化腳步加快，李登輝接任總統推動國會全面改選與總統直選、解除黑名單，吳樹民不僅在媒體鼓吹台灣人的理想，他也不斷接待美國台灣人教授會、美國台灣人醫師會等團體的代表，回台參與台灣的民主改革。他又參加了李鎮源院士組成的｢台灣醫界聯盟｣，推動台灣參加W.H.O.的活動，後來李院士過世，他接任｢醫界聯盟基金會｣的董事長，他也參加了台灣北社、台灣社的組成並擔任社長職務，後來民間台派社團又共組成｢台灣國家聯盟｣，他也擔任召集人。另一方面他的父親過世後，成立的｢吳三連台灣史料基金會｣他擔任董事長，收集許多寶貴的台灣史料加以整理出版，也每年頒發｢吳三連文藝獎｣給對台灣文化、藝術有貢獻的傑出人才。

吳樹民回台灣後，雖然忙於公共事務，但他不忘醫療本行，每周仍固定在台北仁濟醫院看診，又他主持的｢醫界聯盟基金會｣與衛生署合辦許多｢臨床試驗的課程計畫｣，他又擔任｢財團法人生物技術開發公司｣的董事長自2006年迄今，他希望對台灣的民眾健康和政府的生技發展貢獻一份心力，相信他放棄了美國的物質生活享受，回到台灣故鄉追求台灣人的理想，會留下許多美好的回憶！



吳樹民擔任吳三連台灣史料基金會董事長主持新書發表會。圖／民報資料照

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集