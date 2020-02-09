刑事局昨晚獲報，有網友張貼氰化物可殺死武漢肺炎病毒等不實訊息，循線追查為在日游姓民眾所為，已聯繫其家人要求儘速返台並依法送辦。圖／刑事局提供

網傳「氰化物」可以殺死武漢肺炎病毒（新型冠狀病毒2019-nCoV）預防染病，中央流行疫情指揮中心嚴斥，強調氰化物為劇毒且可能致命，勿拿來防新型冠狀病毒，刑事局循線追查，張貼假訊息的游姓民眾在日本，已聯繫家人要求儘速返台說明，並將依法移送地檢署偵辦。。

有網友在社群網站散布「氰化物可殺死武漢肺炎病毒跟預防染病 中國人快點服用….」等言論，中央流行疫情指揮中心昨天嚴斥，氰化物屬劇毒，會傷大腦、心臟，導致意識不清，抽筋、昏迷、休克，甚至死亡，若有人誤信該言論而服用，將危害自身或他人健康，並強調冠狀病毒具外套膜，使用酒精、漂白水就很容易有效消毒，呼籲民眾勿輕易相信或嘗試，以確保自身及他人安全，也勿隨意轉發來路不明訊息，以免觸法。

刑事局偵查第二大隊2月8日晚間受理此案，循線查明游姓民眾在社群網路FB社團「日台列島論壇(Taiwan & Japan)」張貼該不實言論訊息，因游民目前仍在日本尚未返台，刑事局當晚通報轄區新北市政府警察局派員前往該民眾住所，請其家人聯繫並要求將其違法貼文刪除下架，避免造成社會恐慌及誤導民眾，也請其家人轉達游民儘速返台說明外，刑事局也將依法移送地檢署偵辦。

刑事局呼籲民眾不要隨意製造或轉傳涉及武漢肺炎疫情的不實訊息，也無庸囤積口罩等防疫物質，檢警將嚴格取締囤積居奇哄抬物價，民眾切勿以身試法。

依傳染病防治法第63條規定，散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息，足以損害公眾或他人者，可處新台幣300萬元以下罰鍰。