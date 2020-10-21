新科技的研發與整合，使全球農業正走向一個嶄新的時代，農產價值鏈將重置，很有機會成為令人稱羨的「幸福」賺錢產業，關鍵就在於政府的政策引導。示意圖／擷自農委會農業科技決策平台網站，民報合成

農業屬重要的民生、經濟及國安產業，根據國際研究指出政府政策對農業的永續發展尤為關鍵。近來負責農業大政的農委會陳主委因個人言行遭到外界嚴詞批評，國民黨立委也數度要求陳主委應下臺負責，而行政院則多次表達力挺之意。本來政務官的去留係由任命他的長官決定，政務官或事務官等非民選官員無法罷免，由於政務官的任用及權力並不來自民意的直接付託，他們在乎的自然不是人民，而是給予他們權力的長官或政黨，也影響到整個文官體系的風氣，當前臺灣官場（政壇）充滿對權位的貪戀（民間戲稱得到官癌），自吹自擂，看不到士大夫應有的風骨，這才是台灣最大的危機！

農業施政最主要的目標是要讓「農民過好日子」並讓農業成為「幸福產業」。這些年蔡政府在「惠農」方面，確實推出了許多措施（如實施農民職災保險；普推農民所得及災害保險；提高老農津貼；擴大辦理農機補助；大力實施保價收購），討農民歡心，但是在調整產業結構去蕪存菁，農業先進科技研創及推廣，實質提高農業國際競爭力，國際新市場的開發，跨境電商的發展，鼓勵大企業投入農產行銷等等，則未能與時俱進，使得現行台灣農業仍存在：基層勞動力不足，農產品品質不一，農產品農藥不當殘留，產銷發生經常性失衡，國內市場小且遭國外農產品搶占，國外市場開拓不力等等，政府卻始終拿不出「治本」的解決方案，老是拿保價收購及補貼救助作為農業施政的主軸，根本問題沒有解決，加以政治導向使得產銷失衡幾乎成為常態，務農依舊沒有幸福感，如何成為幸福行業。

政策引導農業創新轉型

農業已經進入新型態的競爭模式，農業經營也由自耕農型態逐漸轉為農企業經營，仰賴政府保護的農業時代已經過去了，國內農民務農的心態以及政府的農業施都應與時俱進，不能老是炒短線，老想靠補貼，反錯失了台灣農業轉型升級的契機。農業也不一定是區域經貿合作的絆腳石，可以借力使力透過區域經貿合作，打開國內農產品的國際市場，這需要政府的卓越領導。日本政府在這方面的努力如擴大規模，鼓勵家庭經營轉為法人經營；填補勞動力缺口，在國家戰略特區對外國人就業採取解禁措施；先進技術與農業連結，落實智慧農業；消除農產品出口限制，改善出口環境；建立多元海外農產品推廣管道；鼓勵大型企業參與農產品研發暨外銷；透過高技術，吸引年輕世代務農；擴大海外智慧財產權的保護與活用等措施，相當值得台灣政府參考。

新科技的研發與整合（如手機成為新農具、直播成為新農活、數據成為新農資、運用雲端運算、無人農場實體化等等）使得全球農業正走向一個嶄新的時代，全球農產價值鏈將重置，農業很有機會成為令人稱羨的「幸福」賺錢產業，關鍵就在於政府卓越的政策引導，這正是當前台灣所欠缺的，固本都不易了遑論「直掛雲帆濟滄海」。過度的補貼與保護，正如溫水煮青蛙般，只會讓台灣農業失去應變力，離幸福農業越來越遠！台灣農業優勢正在流失，不知標榜一生懸命為農業的陳主委想好對策了沒？



農業已經進入新型態的競爭模式，不能老是炒短線，老想靠補貼，反錯失了台灣農業轉型升級的契機。可以借力使力透過區域經貿合作，打開國內農產品的國際市場，這需要政府的卓越領導。​示意圖／郭文宏，民報資料照