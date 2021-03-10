美國疾控中心（CDC）主任羅切爾·瓦倫斯基建議已經完成疫苗接種的人仍然需要佩戴口罩，避免大規模聚集，並繼續在公共場所保持社交距離。圖／擷自The White House影片

白宮新冠疫情防控工作組星期一更新了公眾防疫指南，放鬆了對已經注射疫苗的人在佩戴口罩、室內聚集和保持社交距離等方面的限制。但是工作組強調，外出旅行仍然存在感染和擴散病毒的風險。

白宮防疫工作組在指南中說，已經完成疫苗接種的美國人可以在室內聚集，無需佩戴口罩或者保持社交距離。

指南認為，已經接種疫苗的人可以和低風險人群共處一室。比如已經注射疫苗的祖父母可以去看望身體健康的晚輩。

美國疾病控制與預防中心（CDC）有類似的看法，同時呼籲人們仍要小心。

CDC主任羅切爾·瓦倫斯基醫生說：「臨床數據有力地顯示，目前的新冠疫苗對於防止新冠病毒引起的重症、住院和死亡高度有效。但是，已經接種疫苗的人仍然面臨輕微症狀或無症狀感染的較小風險，而且甚至可能把病毒傳染給尚未接種疫苗的人。」

隨著越來越多的美國人接種疫苗，人們外出旅行和恢復正常生活的意願也隨之增加。白宮防疫工作組警告說，現階段旅行仍然存在風險。

美國疾病控制與預防中心主任羅切爾·瓦倫斯基醫生說：「我們知道很多變異毒株來自境外。我們知道旅行期間人們容易出現交叉接觸。在當下這個階段，我們試圖盡量限制旅行。」

美國疾控中心說，截至目前，已經有大約3100萬美國人接種了疫苗，約佔全國人口9%。

疾控中心建議已經完成疫苗接種的人仍然需要佩戴口罩，避免大規模聚集，並繼續在公共場所保持社交距離。

瓦倫斯基醫生說：「超過90%的美國人還沒有接種。在目前每天仍然有6萬的新增病例的情況下，我們有責任保護那些尚未接種的人和弱勢群體。我們要盡力做到最好。」

疾控中心建議，已經接種疫苗的人如果出現新冠感染的相關症狀，還是應該接受病毒檢測。