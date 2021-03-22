就在日本首相菅義偉即將訪問白宮前夕，日本媒體報導，美日兩國同意在中國與台灣發生軍事衝突時密切合作。國際社會對東京如何在北京和華盛頓之間尋找平衡密切關注。美國的日本問題專家說，菅義偉面臨的挑戰很棘手，東京可能會轉向對北京採取更強硬的立場。

日本經濟新聞（Nikkei Asia）週日（3月21日）援引日本政府消息人士的話說，美國國防部長奧斯汀上週二（3月16日）在會見日本防衛大臣岸信夫時談到了台海衝突問題。岸信夫表示，中國戰機飛越台灣海峽中線的次數越來越頻繁，日本自衛隊正研究如何在中國犯台時與美軍合作防衛台灣。

美國霍夫斯特拉大學法學教授古舉倫（Julian Ku）在推特上對此評論說，中日關係正在走下坡，日本認真考慮協助美國防衛台灣、抵禦中國的消息，肯定會讓中國外交官員「氣炸了」（make Chinese diplomats' heads explode）。

與此同時，多家國際媒體報導，日本首相菅義偉將於4月9日訪問華盛頓，與美國總統拜登在白宮舉行首次面對面會談。

菅義偉有何要事與拜登相商

如同四年前時任日本首相安倍晉三一樣，菅義偉成為美國新上台總統在白宮接待的第一位外國領導人。國際社會普遍關注，菅義偉這次在白宮與拜登會談的首要議題是什麼。

位於華盛頓近郊的喬治·梅森大學（George Mason University）政府暨國際事務學院副院長萬明教授對美國之音表示，日本首相菅義偉有內外政策的理由和需求來和拜登見面。

萬明認為說：「在日本有一種共識，即日本應該與美國建立牢固的雙邊關係。因此，日本領導人能夠通過與美國建立或保持密切關係，在政治上得分。」

「此外，菅義偉也有很強的外交政策理由和意願去維護與美國的關係。日本擔心中國的崛起，在當前充滿不確定性的世界環境中，日本需要美國的外交支持，」萬明說。

華盛頓智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）高級研究員、日本研究項目主任辰己由紀（Yuki Tatsumi）認為，通常情況下，日本首相首次對華盛頓這樣的訪問，其目的主要是「見面認識一下」，並由此開始發展與美國領導人的個人關係。但菅義偉預計下個月的訪問將大不相同，因為兩人已經通過視訊見面了，「見面認識一下」的程序某種意義上說已經完成了。

辰己由紀同時指出，鑑於菅義偉的這次華盛頓之行，是在兩國已經初步續簽《特別措施協定》、四國虛擬峰會和美日2+2會議等舉行後不久進行的。因此，菅義偉此行的確會有其「要事」和拜登相商。

辰己由紀認為，菅義偉此次訪問的首要任務，是確保美國和日本在菅義偉認為重要的問題達成一致：中國和朝鮮的安全挑戰，也包括兩國在應對新冠病毒疫情領域的合作。

「此外，我猜想菅義偉或許會利用這次機會，試圖尋求美國支持日本今年夏天在東京舉辦奧運會；因為他如何處理這個問題，很大程度上會決定菅義偉能否在9月份後繼續掌權，」她說。



華盛頓智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）高級研究員、日本研究項目主任辰己由紀（Yuki Tatsumi）。圖／擷自史汀生中心網站

「四方對話」能否成為針對中國的軍事同盟

由美國總統拜登發起的「四方安全對話」峰會，3月12日通過視訊連線舉行。拜登和日本、印度和澳大利亞三國領導人，參加了這次四方會議。

坊間輿論稱，此次四方會談對外釋放出強烈信號：這一機制將成為印太區域外交與安全的新重要角色，說明拜登政府將該機制視為其印太政策的基礎。

辰己由紀表示，美國和日本（澳大利亞和印度比以往任何時候都更是如此）正在努力加強四方安全合作，以防止中國採取冒險主義行動，從而防止與中國發生戰爭。

萬明教授則認為，目前「四方安全對話」還不是一個聯盟，印度可能還在猶豫不決。「但取決於這四個國家與中國的關係未來如何發展，它確實有可能會演變成一個聯盟，」他說。

拜登美日關係與川普有何不同

四年前，前總統川普入主白宮後接待的第一位外國領導人，也正是時任日本首相安倍晉三。國際社會普遍關注，拜登政府任內的美日關係，是否如美國國務院聲明所稱的「牢不可破」，與川普任內的美日關係會有什麼改變和不同。

喬治·梅森大學教授萬明認為，無論誰入主白宮，日本政府領導人都希望與美國領導人建立牢固的個人關係。不同的是，前總統川普當年只是希望日本能為美軍駐日提供更多的資金，但對聯盟不是特別感興趣。

「而拜登總統則熱衷於結盟，但期望日本在對抗中國方面能承擔更大的責任，而這將使一些日本人感到緊張；因為中國經濟對日本的重要性，另外中國又是日本永久的鄰國。越來越多的日本人認為，對日本來說現在集體安全是必要的，」萬明說。

辰己由紀認為，川普時期的美日同盟關係表面上似乎不錯，因為安倍晉三在川普任期內一直設法與川普保持友好關係。但是，安倍試圖與川普拉好關係的艱苦努力，是否會給日本帶來任何紅利，是一個一直揮之不去的疑問。

辰己由紀說，川普在其任內不斷採取許多「令日本驚訝」的動作：如向日本鋼鐵產品施加關稅；與金正恩舉行雙邊峰會；要求日本支付美軍駐紮日本所有費用的50%以上等等。

「而拜登領導下的美日同盟，將會更像川普執政之前的樣子，兩國在各個層面保持密切的政策協調，」她說。

也有分析人士認為，儘管拜登政府將會努力維持美日同盟是印太地區和平與繁榮基石的總體路線，菅義偉政府也希望至少得到安倍晉三政府時期華盛頓對東京的各項承諾，但是拜登時代的美日關係仍然會與川普時代不同。

華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）高級副總裁、高級研究員馬修·古德曼（Matthew Goodman）在接受美國之音採訪時表示，儘管菅義偉能夠得到拜登對以往美國對日幾乎所有承諾的重申，但目前來看至少不會得到美國重新加入「跨太平洋夥伴關係」（TPP）的承諾。

「其不同是很明顯的。因為安倍晉三現在下台了，在日本執政的是菅義偉。而你要知道，菅義偉目前還沒有明確表明，他會保持與安倍同樣的戰略方針和執行能力。他有可能會，但他還沒有表明這一點。因此，我認為美日領導人四月份的會面真的很重要，」他說。

東京如何在北京與華盛頓之間尋求平衡

在過去的四年裡，美中關係在川普上台初期經歷了一年多的「蜜月期」，中國國家主席習近平在川普上任後的當年4月初，就成為了川普海湖莊園的座上賓；而川普本人則是在當年11月初就對中國進行了國事訪問。

美中關係在川普發起對華貿易戰後開始出現緊張，直至2020年初新冠疫情爆發後，北京與華盛頓的關係跌至40年來的低谷。

與美中關係不同，中日雙邊關係在過去的四年裡從當時的劍拔弩張，到後來北京和東京雙方都開始努力改善雙邊關係。2018年10月底，時任日本首相安倍晉三對中國進行正式訪問。

當時的訪問是日本首相時隔七年後的正式訪華。如果不是新冠病毒疫情而推遲，中國國家主席習近平在2020年4月就已經對日本進行正式國事訪問了。如今國際社會密切關注，日本首相菅義偉將如何在北京和華盛頓之間重新校準這一三角平衡。