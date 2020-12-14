門諾基金會於12月11日（五）舉辦２０２０年度的公益演唱會，主題為「他與她們的」，地點選定在河岸留言西門紅樓展演館，於晚間七點準時開唱。期望能夠於全球壟罩在疫情陰影底下的2020年年末，為「110年度守護東部老人暨身障弱勢家庭照護計畫」的募款補上一劑強心針，呼籲並鼓舞社會大眾關心偏鄉長者。

門諾基金會表示，非常感謝許多藝人好朋友參與本次公益演唱會，包含演員吳婉君Cocco Wu、電競知名主持人安娜·李Anna Lee、歌手余姿昀與鄭惟容Krislyn等人賣力演出，卡司陣容實力相當堅強，演唱會所得將不扣除成本，全數捐贈給門諾基金會，充分展現「照顧最弱小的弟兄」之精神。

今年度公益演唱會主題為「他與她們的」，由歌手余姿昀演唱太魯閣族歌手柯信義的〈你是我的情人〉開場，余姿昀表示自己有一半太魯閣族的血統，第一次聽到柯信義老師這首歌時就相當感動，而且柯信義老師也是花蓮縣秀林鄉人，因此今天也選取此首歌來向柯信義致敬。

接著，由去年榮獲2019亞洲電競大賞最佳主持人的安娜·李Anna Lee帶來好幾首動感活潑的歌曲，包含〈我把你當空氣〉、目前最知名的動漫影片鬼滅之刃的主題曲〈紅蓮華〉以及他自己創作的作品〈By Your Side 我在你身旁〉帶動炒熱了現場的氣氛。

門諾基金會於12月11日公益演唱會「他與她們的」，電競知名主持人安娜·李Anna Lee。圖／門諾基金會

橫跨古典與流行音樂的鄭惟容Krislyn演唱了多首抒情搖滾的英語歌曲，為現場民眾帶來精彩的詮釋；耕耘戲劇有成的演員吳婉君Cocco Wu此次參與，除了帶來可愛的〈你的甜蜜〉、〈查某囡仔〉以外，還俏皮帶來懷舊動感金曲〈愛情的恰恰〉，讓公益演唱增添了不少活潑的氛圍。



門諾基金會於12月11日公益演唱會「他與她們的」，鄭惟容。圖／門諾基金會



門諾基金會於12月11日公益演唱會「他與她們的」，吳婉君Cocco Wu。圖／門諾基金會

為了落實防疫措施，除了落實戴口罩、量測體溫等防疫措施外，也更加謹慎的採取梅花座，讓大家可以更安心欣賞演出。中場時間還特別舉辦「最特別口罩」的選拔，由門諾基金會林久恩顧問與邱燕銀執行長選出三位戴著特色口罩的聽眾，並由林久恩顧問親自致贈當日所有表演藝人親筆簽名的「送愛偏鄉 好好吃飯」的T-SHIRT，作為驚喜小禮物，獲選的聽眾們又驚又喜，相當開心的上台領獎品。



門諾基金會「他與她們的演唱會」—林久恩顧問與邱燕銀執行長頒發禮物給最特別口罩得獎民眾。圖／門諾基金會

最後所有演出藝人合唱〈心花開〉為2020門諾基金會公益演唱會劃下美好的句點，也同時呼籲表示，2020年能夠在台上、台下的大家都是很幸運，期待大家一起關注並用行動關心偏鄉長者，為他們的困境付出心力。



左起：吳婉君、鄭惟容、安娜·李。圖／門諾基金會

此次公益演唱會所有的門票全數售出，可見「送愛偏鄉 好好吃飯」這般簡單守護偏鄉長者的盼望讓大家相當有共鳴，也願意貢獻己力，讓門諾基金會與長者們在這個冬日感受到社會大眾滿滿的溫暖。本次演唱會所得將會全部投入至「110年度守護東部老人暨身障弱勢家庭照護計畫」，繼續門諾基金會長期以來的服務，提供東部的獨居老人、身心障礙者、失能長者等逾10多項完整的照顧與物資補給，讓長輩們好好生活。



門諾基金會「他與她們的」公益演唱會所得將會全部投入至「110年度守護東部老人暨身障弱勢家庭照護計畫」，繼續門諾基金會長期以來的服務，提供東部的獨居老人、身心障礙者、失能長者等逾10多項完整的照顧與物資補給，讓長輩們好好生活。。圖／門諾基金會