新華網散佈虛假信息，直接攻擊世維會和美國的「反華勢力」勾結，且誹謗世維會主席多力坤•艾沙（本圖），指出他是中國政府2003年公佈的首批通緝的恐怖份子，他欺騙與迷惑國際社會，竭力阻止與打擊世維會的正常工作。圖／田牧

說中國的人權狀況持續惡化，世維會朋友介紹，年前年後，圍繞著維吾爾族又連續發生新的案例情況，特別是北京的黑影延伸至海外，威脅與恐嚇就發生在我們的身邊，斯可忍，孰不可忍？

年前年末的動向

2019年12月初，世界維吾爾代表大會（WUC）採取了一系列的行動與措施，成功地與國際社會聯絡與互動，應對維吾爾人權危機持續惡化、及譴責中共在新疆設立「再教育營」等惡行。美國衆議院通過了「維吾爾人權政策法案（Uyghur Human Rights Policy Act of 2019）」，或稱：新疆人權法案。

中國政府對美國憤怒，連續發文重複指責世維會是分裂「祖國」、「不折不扣的恐怖主義」反動組織，美國頒佈此法是「粗暴干涉中國內政」。新華網散佈虛假信息，直接攻擊世維會和美國的「反華勢力」勾結，且誹謗世維會主席多力坤•艾沙，指出他是中國政府2003年公佈的首批通緝的恐怖份子，他欺騙與迷惑國際社會，竭力阻止與打擊世維會的正常工作。

恐嚇之手伸向海外

北京政府的恐嚇之手近一步伸向海外。1月13日（上週一），定居德國的維吾爾人米和熱班夥同她的丈夫吾普爾，以言語和肢體攻擊世維會主席多力坤•艾沙。米和熱班頗有背景，她是現任新疆自治區主席雪克來提•紥克爾的親妹妹，他們夫婦威脅道：多力坤如不停止抨擊雪克來提•紥克爾，及中止他目前所有的一切活動，那麼多力坤在新疆監獄和集中營的親朋好友都不會有好下場。

事實上，近年來多力坤的國內親人們一直受到中共政府的管制與脅迫。2019年初，中共在海外英語宣傳喉舌《環球時報》曾刊文，指多力坤的妹妹阿茲古爾•艾沙仍在新疆，她在中共淫威下被迫譴責多力坤海外從事的人權工作。該報引述其妹妹艾沙的話：多力坤•艾沙已故的父母對他「從海外塗抹新疆」感到失望。事實上，多力坤於2018年5月收到了經核實的國內信息，稱其母親已在拘留營中死亡。多力坤的父親至今生死未卜。20多年來，多力坤一直無法見到家人，並且已經3年餘沒有與家人通電話了。

眼下，在德國自由民主的天空下，中共高官的皇親國戚們，居然當面威脅與恐嚇多力坤•艾沙，豈不是太猖狂與囂張了？多力坤已正式向德國法院提訴此一對攻擊他的中共代理人。

世維會外交新聞發言人迪裡夏提指出三點：

一、事件性質。世維會主席多力坤在德國遭遇的直面攻擊與威脅事件，不是來自於普通的混混與「五毛」黨，而是帶有特定政治目的與背景的人，並直接挑戰了德國的司法權威，這是一起具有政治背景的攻擊事件。

二、引起公憤。事件發生後不久，引起了居住在世界各國的維吾爾人憤怒，且紛紛公開發表聲明，聲援支持大會主席多力坤，強烈譴責這起惡性的政治攻擊事件。

三、國際重視。中共黑手伸向海外，直接進行威脅與恐嚇，世維會工作人員及家人的安全令世人堪憂，懇請歐盟與德國政府強硬的措施，杜絕中共這類惡性事件的發生，保護維吾爾人在海外自由民主的正常生活。