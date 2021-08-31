號稱建黨超過百年的中國國民黨，從革命、北伐、抗戰、剿共，到1949年卻被共剿，流亡台灣七十年，到現在還走不出「大中國」主義迷思的困境。左起：江啟臣、朱立倫。圖／擷自國民黨、江啟臣、朱立倫FB，民報合成

中國國民黨在台灣七十餘年，魚肉台灣、洗腦台灣人，就是不肯認同台灣。導致在民主自由台灣，極權主義的威權思想逐漸失去論述的能力，而顯得左支右絀。黨國徒子徒孫思考錯亂、語無倫次恍若沒有靈魂的殭屍！

日前國民黨前主席朱立倫，前進澎湖離島爭取基層黨員支持，強調國民黨「維持正藍，是保衛台灣、最愛台灣、建設台灣的政黨」。這一段話表白政黨的理想似乎沒有問題，然而隨即話鋒一轉，又說「維持兩蔣時代路線」，拒絕與小綠、小白合作。拒絕與他黨合作也沒問題，問題是「維持兩蔣時代路線」？蔣介石是「漢賊不兩立，殺朱拔毛、解救大陸苦難同胞」；蔣經國是三不政策「不接觸、不談判、不妥協」。那麼「維持兩蔣時代路線」，是要反共產，或回到白色恐怖的時代？但更荒謬的是，朱立倫又說兩岸關係以「維持現狀為主，遵守九二共識」？

藍營親中是背棄兩蔣路線

從「保衛台灣、最愛台灣」到「維持兩蔣時代路線」再到「遵守九二共識」，這不是思考錯亂語無倫次嗎？人格精神分裂至此要不要去看醫生？

其次，爭取連任的國民黨主席江啟臣亦不遑多讓。他拋出連任5大目標，其一是邀請前總統馬英九擔任兩岸特使？與朱立倫相同的「遵守九二共識」，同抱馬英九的大腿無出其右？因此，對於洪秀柱強調一中各表和憲法最終目標仍是統一的說法，江啟臣表示，國民黨對兩岸政策的論述大家都可以說，重點是台灣內部對兩岸前途的共識為何？「共識」有兩種，國共共識與台灣共識，不知江啟臣指哪一種？

當陸委會呼籲在野黨能理解中共對台壓迫的事實。江啟臣受訪表示，他能理解「所有問題」（好像成竹在胸的樣子），但話鋒一轉也能理解民進黨的「害怕跟無能」。「害怕跟無能」是什麼碗糕？害怕中國共產黨？還是害怕民進黨政府很無能？所以中國打過來時，中國國民黨要再次流亡？還是簞食壺漿以迎王師？共識為何，江啟臣不知所云、語無倫次！

國民黨立委陳玉珍質詢陸委會時曾表示：中華民國是包括「台澎金馬」，中華民國是一個國家，但台灣就不是。身為國民黨的立法委員，沒辦法體察多數台灣人民的民意，主席江啟臣卻說：「民進黨政府國家認同的混亂」？國家認同的混亂不就是中國國民黨造孽的歷史結果嗎？思考錯亂發言實在令人匪夷所思？

號稱建黨超過百年的中國國民黨，從革命、北伐、抗戰、剿共，到1949年卻被共剿，流亡台灣七十年，霸道即王道，壓迫台灣人，享盡呼風喚雨、吃香喝辣的好日子，國民黨到現在還走不出「大中國」主義迷思的困境。站在這個歷史的十字路口，國民黨依然不知何去何從？只能語無倫次盡說些「空嘴薄舌」的夢囈！