北京紅色主子被「武漢瘟疫」第二波，弄到灰頭土臉，如今，北旱南澇纏身，三峽大壩岌岌可危，地攤經濟擺了又收，政權搖搖欲墜的時候，紅色在台媒體卻加緊對台攻擊，真的看不慣台灣防疫太成功？人民日子太好過？「中共國」這種心態真的很可議。

紅色媒體日益進化

紅色媒體持續可以亂台灣，進行洗腦認知作戰的原因，因為台灣的言論自由比美國更自由，這是唯一的解釋。「時代力量」立委在國會質詢時說；「反紅媒運動」已經滿一年，去年623，大家冒著大雨站在廣場上，呼喊紅媒滾出去口號，畫面清晰可憶，但是，人民想看的台灣版「外國人代理人法」，不要說「人下來」，連「樓梯響」都聽不到，擁有國會多數的民進黨卻說：「立法很艱難」，請問：「難在哪裡？」等到國家被紅色顛覆，才發現法案重要，已經太慢了。

紅色媒體進化了，就如同在美國，紅色媒體可以一夕之間，掀起種族暴亂，甚至擴大到全世界。他無須製造假訊息，而是改變你看新聞事件的角度。只要用金錢收買黑人上街搗亂，把犯罪者美化為犧牲者，抓住同情者的眼球，鼓動這些人上街，把和平搞成暴力，居於言論自由，美國終於因為對紅色媒體放任，現在才知道紅色螞蟻族群的厲害。

只要地上有槍可撿，紅色媒體就可以操作利用，製造政府的麻煩，例如監察院提名事件。

總統府提名監委，紅色媒體總算撿到一支槍，攻擊總統府收買藍營政客，其實，監委應該廢掉，已經是人民共識，這句口號從黨外時代喊到今天，選舉時候，民進黨就拿出來，把國民黨罵一頓，但是，換黨執政後，還是按表操課，氣死一堆腦袋清醒的人，如果現在無法廢除，難道不可以暫不提名嗎？或者凍結？民進黨比照國民黨，持續捍衛中華民國監察委員制度，不管誰當家，誰擔任院長，都是酬庸，真正風骨超然的人，一定拒絕被摸頭，說真的，遇到這種事情，藍營應該閉嘴才對，民進黨捍衛中華民國制度，最有資格開罵的是我輩台獨主義者，反對五權憲法者，那批搖動國旗，穿國旗裝的韓粉們，還真的不夠資格開罵。

罷韓之後，紅媒終於撿到第一把槍，開罵總統府，本來，夏天炎炎，除了拼命為老韓喊冤以外，最近紅色媒體更加緊為天下罷免行動，增加柴火，藉此搞亂台灣民主，從南到北，已經有多人被列入罷免行列，反正叔叔杯杯，有退休俸可領，閒著也閒著，就出來聯署，用國旗裝秀身材，順便向那一邊主子討功，你看台灣民主有夠亂，不可以學習。

保釣運動是老槍

第二把槍就是保釣運動，說真的，這是一把不堪用的老槍，而且所謂50周年紀念時間尚未到，但是紅色媒體煞有其事，抓住日本把釣魚台改為「登野城」，開始大呼小叫，配合中共動作，還企圖支援漁船登島，把台日衝突加大，美其名是愛國，明白人都知道，民進黨執政以來，台日為了漁船捕魚的海域漁權，已經達成協議，雙方擱置主權爭議，大家一心捕魚。

說實在，日本的更名動作，也不表示主權所有，民進黨執政五年來，宜蘭漁船在該海域，也很少聽到被日本公務船逮捕事件。台灣目前是多事之秋，炒作釣魚島主權，不只沒答案，也是浪費時間，更何況，台灣連自己土地的主權還搞不定，跑去搞釣魚台，有沒有搞錯?這支槍吵鬧幾天，註定就是無疾而終。

釣魚島隸屬沖繩，開羅會議時候，羅斯福詢問蔣介石，對沖繩周圍群島態度，蔣介石只在乎台灣，對沖繩興趣不大，後來羅斯福就說；「兩國共管」，蔣介石當時也不置可否，接下來，國共內戰，蔣介石自身難保，哪來能力管的上沖繩，所以，沖繩根本就是美國託管，當年蔣介石不說半句話。

保釣運動始末

1968年，釣魚台海底發現石油蘊藏，開始引發國際注目，1970年，9月10日，美國在沒有與中華民國外交照會，自行宣布；「釣魚台屬於沖繩群島一部分，日本擁有管理權」，日本政府開始驅逐台灣漁船，終於引發所謂「保釣運動」，保釣運動從當年9月在台灣延燒，當年《中國時報》還派人登島示威，插上國旗，運動擴展到海外華人族群，當時與美國、日本還有外交關係的中華民國，立場相當尷尬，在民間壓力下，僅僅發出簡單抗議書，連召回大使動作也沒有。當年的保釣在民間擴大，成為全球運動，隔一年，中華民國被逐出聯合國，1972年，美國正式把釣魚台的管理權，納入沖繩一部分，交給日本管理。

50年過去了，台灣還無法脫離中華民國的國家符咒，成為正常獨立國家，根本原因是蔣介石非法佔領台灣，台灣變成殖民地解放的脫隊者，美國為了圍堵紅色擴張種下的棋子。今天，企圖圍困台灣自由發展的敵人是誰？台灣人先要弄清楚，而不是跟著中共起舞，搞出台日衝突事件，才是真的落入中共陷阱。