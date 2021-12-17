「她」在台灣讀「護理」，外科ICU臨床護理長數年後，不會日語的「她」赴日從語言學校從頭開始，進而深造攻讀「建築環境工學」、「室內設計」、「住居學系」..，十二年留日取得碩、博士學位外，「她」也取得東京都護士執照。

洪玉珠是公衛教授，也被借調出任多所護專校長與教務長，「護理Ⅹ建築」集一身！其求學與人生轉折「傳奇」中看見為理想堅持與「有志者事竟成」的人生美好追尋….

洪玉珠，屏東人，「她」是高醫傑出校友/領導者類第23屆，台灣高雄醫學大學全球校友總會常務理事。其學經歷非常完整，也非常傳奇。自高醫護理畢業後，投身臨床護理四年後，前往日本深造，分別於東京女子大學及東京大學攻讀環境及建築工程學系，並取得碩、博士學位，學成歸國返回高醫母校擔任公共衛生學系副教授表現卓越，被借調育英醫護管理專科學校擔任校長、之後又接任美和科技大學護理系教授兼教務長、最後擔任崇仁醫護管理專科學校校長退休，惟具有老人長照豐富教學經驗與服務熱忱的她現在又被輔英科大網羅擔任「高齡及長期照護事業系」兼任教授。

傳奇教授洪玉珠校長的人生美好追尋還在進行式。《微微笑廣播網》陳永興醫師「聽醫生講看覓」專訪洪玉珠教授，本周日12月19日上午11點〜12點。

※洪玉珠教授主要學經歷簡介：

就讀高雄醫學大學護理系/就讀日本女子大學住居學科系/就讀日本女子大學住居學專攻系/就讀日本國立東京大學建築環境工學系/就讀東京デザイナー学院室內設計系

高雄醫學大學教授/育英醫護管理專科學校校長/美和科技大學護理系教授兼教務長/崇仁醫護管理專科學校校長退休/輔英科技大樓兼任教授

※高醫傑出校友/領導者類第23屆/台灣高雄醫學大學全球校友總會常務理事

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