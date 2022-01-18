武漢病毒肆虐全球經過兩年，而我們地球人，正在迎向一個更加殘酷的叢林世界。

2022年一開始，就帶來災難，東加王國海底火山爆發，此國差一點遭受海嘯吞沒，連美國西岸也被感染海嘯，北極震盪帶來寒流，威脅北半球國家，天災只是世界越來越惡劣的一個因素，在這場瘟疫中，體質較差的國家，幾乎無力抵抗瘟疫附帶的傷害，尤其單靠觀光旅行為主要收入的國家，已經民生大事無以為繼，因為全球封鎖所導致的經濟衰落，已經波及這些國家。

另外也有國家，因為經濟動盪導致革命，最近的哈薩克斯坦，就是典型例子，哈薩克在蘇聯崩潰後獨立建國，但是，脫離獨裁專政體制後的哈國，民主進程腳步緩慢，獨裁者納札爾巴耶夫控制國家三十年，採取恩庇侍從主義，周邊的朋黨獲得照顧，個個養尊處優，普通老百卻被拋棄，如今，終於因為昂貴的天然氣，導致這一場革命，已經在對抗死神的人民，只能上街抗議。

哈薩克是能源豐富國家，如果沒有加入中共的「一帶一路」，弄出高額的海外貸款，恐怕經濟上也不至於崩潰若此，而另一個「一帶一路」的受害者是斯里蘭卡，斯里蘭卡位於印度洋的邊上，古稱獅子國，1948年，脫離英國獨立後稱錫蘭，現稱斯里蘭卡，斯里蘭卡人口2100萬，屬於民主社會主義國家，算是中等國家，人均不到五千美金，從2008年起，中共積極介入斯里蘭卡政治，培養不少親中派，並且成為一帶一路重要國家，中國在斯里蘭卡設置經濟開發區，建築機場，開發港口，導致斯里蘭卡欠下九百億台幣的中國債務，而建好的飛機場剛好碰上疫情，觀光客大量萎縮，機場等於無用武之地，斯里蘭卡經濟學者建議政府，寧願違背與中國的債務約定，不能再把美元亂用，導致人民陷入飢餓境地，從去年底斯里蘭卡貨幣已經貶值12%，但是，還有比斯里蘭卡這個國家，還慘烈的中東國家黎巴嫩。

黎巴嫩曾經在二戰後被稱為中東瑞士，人民活在天堂，這個國家誕生過一位偉大詩人紀伯倫，他曾寫下「每一份痛苦都是治療傷痕的溫柔苦藥」這樣美麗的詩句，還有「一個偉大的人有兩顆心，一顆心流血，一顆心寬容」，但是，現在的黎巴嫩卻活在地獄，連詩歌也無法治療傷痕，這可能是紀伯倫始料未及的事。

去年，黎巴嫩的貨幣已經貶值90%，本來勞工一個月賺兩萬台幣，目前等於二千台幣，物價飆漲，連石油也開始缺貨，黎巴嫩必須責怪這個世界就是倚強欺弱的叢林世界，有錢的國家大搶能源，結果導致中東的黎巴嫩也缺油氣。

黎巴嫩的悲劇從人口分配已經埋下，黎巴嫩曾經和敘利亞不可分割，但是，獨立後的黎巴嫩，50%的穆斯林加上40%的基督徒，變成宗教衝突的引爆點。1975年，宗教內戰終於爆發，這場內戰長達十五年，1990年，雙方教派簽訂「台夫協議」，黎巴嫩走向教派共治國家，真主黨和基督長槍黨分配政治經濟利益，但是，真主黨的後面是伊朗支持，長年和以色列不睦，所以貝魯特變成雙方砲火交戰地區，已經打了內戰十五年，還是無法得到平靜。

宗教所代表的慈悲，在黎巴嫩是個笑話，真主黨依靠政治實力，把原油倒賣的敘利亞賺取暴利，擴張自己武力，下場就是自己國內石油短缺，更糟的是販毒生意，本來穆斯林的教義禁止沾染毒品，但是，真主黨卻以對抗西方帝國主義名義，鼓勵教徒種植大麻，製造毒品外銷歐洲，然後以毒品收入購買武器，每天為了毒品交易發生爆炸和街頭火拚，已經成為貝魯特的日常生活，2020年曾經發生碼頭大爆炸案，震驚國際，兩年後，調查爆炸原因居然被政府擱置。

為了生存下去，黎巴嫩人跟在敘利亞難民之後，也成為新世紀的難民，這是歐洲國家最擔信的事。



敘利亞十年內戰，造成西北部大量難民營。示意圖／擷自公視新聞影片20221222

至於，已經由塔利班掌權的阿富汗，生活情況更糟，飢餓之鬼正降臨這個國家，駐北京外交官半年領不到薪資，只好逃跑，塔利班上台後，用嘲諷趕走美國人保鑣，卻無法滿足西方國家對保障人權的要求，因此經濟制裁還是無法解除，這也是阿富汗從貧困走到絕境的因素，聯合國已經基於人道對阿富汗提出援助，問題是一個失敗的政府，無法開出美麗的花，註定成為失敗國家，本來高喊塔利班是換帖好兄弟的中共，已經不碰阿富汗，阿富汗的人民悲劇，還會持續下去。

有錢的國家疫苗已經打到第四劑，窮國人民連打一劑都是奢求，這個世界的貧富傾斜正在加速，以至於瘟疫短時間還是無法消滅。

每一個國家都必須習慣，這是一個更加殘酷的世界，自己的國家自己救，自己的飯碗自己去保護，你想要擁有更好的明天，只能靠自己去掙來。