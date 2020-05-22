「六四」31周年，紀念日即將到來，整個世界陷入新冠病毒的疫情中，在各國各地朋友的共同推動下，計畫6月3日舉行全球聯網「六四」31周年紀念會議， 主題是：後疫情時代，中國將走向何方？圖／取自維基百科

「六四」31周年，又一個紀念日即將到來，整個世界陷入新冠病毒的疫情中，走上街頭舉辦紀念活動顯然做不到，在各國各地朋友的共同推動下，6月3日舉行全球聯網「六四」31周年紀念會議，

主題是：後疫情時代，中國將走向何方？

參加紀念活動的有：八九民運的學生領袖王丹（美國）、國際筆會和平委員會副主席廖天琪（德國）、民運界著名理論家胡平（美國）、中國共和黨主席王策（西班牙）、中國民主黨全國委員會主席王軍濤（美國）、北京之春主編陳維健（紐西蘭）、七九老民運任畹町（法國）、八九民運學生李恒青（美國）、墨爾本民運聯盟負責人高健（澳大利亞）、張偉強（澳大利亞）、著名媒體人長平（德國）、香港前線召集人甄燊港（香港），及民主中國陣線負責人唐元雋（美國）、王國興（荷蘭）、梁友燦（澳大利亞）、王進忠（日本）、潘永忠（德國）等等。本次紀念活動不以組織名義舉辦。

新冠病毒疫情席捲全球，疫情與死亡的恐怖曲線日日飆升，人類世界天無寧日。截至5月20日，全球累計感染者達491萬餘，病亡者32萬餘。美國的疫情居世界之最，累計感染者達155萬餘，病亡者9萬餘。據統計，整個歐洲的感染者與病亡者，按人口比例，並不亞於美國的災情。此次全球疫情災難，不僅僅侵害人們的健康與生命，而且還滲入人們的情緒、精神和心靈中，尤為嚴重的是導致了全球經濟大危機，全球政治大危機，引發了中美政治的直接碰撞，專制集權與民主體制的直接對決。

《國際衛生條例》明文規定：締約國需及時、有效地向世界衛生組織通報在本國出現的、可能構成國際關注的突發公共衛生事件。如不履行此義務，將會引發相關國家責任問題，從而帶來受害國或受影響國對該國追究責任的嚴重後果。疫情從中國武漢首先爆發，整個世界正在問責中國政府，對疫情暴發，及傳播全球，要有說法與承擔責任。德國政府雖說得委婉，但「始終堅持要求中國對疫情信息的透明度」。5月19日的世衛組織會議，成員國達成一致，同意就這一聯合國機構對新冠疫情的應對措施進行獨立調查。

時下，我們每一個人面前，都面臨著一連串的思考與話題：八九民運31年歷史回顧；勿忘六四，堅持中國民運事業；後疫情時代，中國將走向何方？新形勢下，中國民運的方向與策略；全球疫情危機中的新聞自由、信息共享弊端；防疫治疫中的民主體制與極權制度的對弈；及中國民運正確面對台灣問題、香港問題、維吾爾問題等。

謹定於2020年6月3日（星期三），舉行「後疫情時代，中國將走向何方——2020年各地聯網舉行『六四』31周年紀念會議」。

具體時間安排：

北美、歐洲是2020年6月3日（星期三）：

美國紐約時間上午8點；

德國、荷蘭、法國等下午2點；

香港晚上8點；

日本夜裡9點；

澳洲時間晚上10點；

紐西蘭時間深夜12點；

請各地朋友再核對一下具體時間，若有問題與潘永忠聯絡。

會議主持人：廖天琪、李恒青

會場技術支持：zoom會議軟件

會場網絡技術管理：唐元雋、潘永忠

聯絡人：

唐元雋 電郵：yuanjunusa@gmail.com，電話：1/646-515-8891

潘永忠 電郵：tianmu2050@gmail.com, 電話：49/2431-946637

2020年5月20日