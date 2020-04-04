清明連假全國各景點人潮湧現，各界擔心假期過後會出現另一波疫情，是否會祭出禁足令？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日表示，「任何可能性都有」。（示意圖）／取自pixabay

清明連假全國各景點人潮湧現，各界擔心假期過後會出現另一波疫情，是否會祭出禁足令？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日表示，「任何可能性都有」，但基於2個理由，他研判台灣不太可能像日本在連假後出現疫情高峰。

清明連假過後疫情是不是會起來？陳時中表示，這個指揮中心也相當緊張，「戒慎恐懼」，所以今天也特別發出國家級警報，大家放輕鬆後，一定要注意社交距離，並戴好口罩。

若疫情達到某種程度，是否有下達禁足令的可能性？陳時中說，「任何可能性都有」，要看疫情發展到什麼樣的情況，但目前為止，還沒有這樣的跡象，疫情可能會再延續一段時間，若大家持續關在家裡，情緒上也會有問題，有假期大家可以去散心，很好，但一定要維持社交距離，若因此引發更大的情況，「當然任何可能性都有」，會根據疫情的變化，做出管制措施，不過會合乎社會的基本需要和人性。

陳時中呼籲，今天細胞簡訊發布的幾個景點，「那幾個景點你不用去看，人已經很多，去那邊人擠人，沒意思，要散心，還是找幾個比較輕鬆的地方，那幾個點，還沒有去的，就找別的地方去，已經在那邊的，希望能早點離開，如果還要留在那裡，口罩跟距離，一定要保持，那個地方是一定要戴口罩了，人那麼多，沒有戴口罩，很容易有疫情產生」。

針對有台大教授在臉書上分析，日本3月連假後疫情急速升溫，確診速度是收假前的5倍，台灣是否有可能像日本一樣在連假過後出現疫情高峰？

陳時中說，會不會像日本那樣，「我不敢說絕對不會，但我們的判斷是不會，如果我們判斷是會，就都會禁止（外出）了」。

陳時中說明，之所以判斷不會像日本那樣有2個理由，一個是台灣主要確診都是國外進來，而國外進來的幾乎都匡在居家檢疫中；第二，台灣的社區傳染非常零星，所以沒有禁止，台灣並不像日本櫻花季時的社區情況，日本的社區群聚情況比台灣嚴重很多。

「但看到人這麼多，比我想像的多很多」，他說，大家本來都不敢去旅遊，後來發現旅宿業者大為成長，氣氛會變得緊張一點，但基於上述2個理由研判，就沒有祭出大規模的「禁足」行動。