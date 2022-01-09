林淵是標準的農家硬漢，體健力旺，身手靈巧，思想粗俗古樸。南投縣魚池鄉的村民稱他為「淵仔伯」。他是日本時代經濟荒涼中成長的一代，一生守著南投魚池鄉「加道坑」的田野。

從十一歲起就下田，學習耕地、牧牛，農暇時還要修理畚箕、桌椅或製作農具。這些農家手藝，就是他六十五歲自由地放下鋤頭退休下來後，轉化成石雕創作的最大潛力。

淵仔伯是個閒不住的農人，當他把田務交給兒女繼承之後，自己總覺得該找些事來動手消遣消遣。他先是利用脫穀機齒和轉盤，配裝一張自己用的「旋轉型太師椅」；繼而是為孫兒設計搖搖木馬、木雕寶劍。

六十五歲那年，他跟鄰居要了兩粒建築用的溪石，開始用鐵鎚及鑿刀雕出一隻山豬來自娛。刻著刻著，幾近十年的摸索與試探，他不僅完成了滿庭滿院的石雕作品，並且也玩起彩繪和麻布刺繡。



《豬》頁岩、油漆，59*103cm，1989。圖／蘇振明提供

林淵的石雕藝術創作，深得當時埔里黃炳松議員的欣賞和支持，除了大量收購淵仔伯的作品外，還提供充分的創作材料和固定的生活津貼，讓淵仔伯源源不斷的刻繪下去；於是，以陳列林淵藝術品「牛耳石雕公園」終於在埔里揭幕了。現在，林淵美術館，已經是前往日月潭觀光的遊客不願錯過的一個旅遊重點。



《狗身人頭》石雕，45*25*33，1980。圖／蘇振明提供

林淵是一個善於說故事的老人，只要他心情爽快，逢人便開口講古。他會指著他的石刻作品跟你說「秦始皇以手遮天娶母為妻」的歷史改編故事，也會指著木刻跟人說「富翁把女兒嫁給狗」的童話，偶爾也說說「霧社事件」的台灣歷史見證。

從林淵魚池鄉住家的美術館，一路看到埔里「牛耳石雕公園」，淵仔伯遠離農田的十四個年頭裡（六十五歲至七十九歲），將其生命轉投資於石雕、彩繪和刺繡，留下了數千件感人的作品。作品的題材大都是人與動物的複合體，正好反映他所說「古早的時陣，人和動物沒什物不同，攏是用四腳咧爬」的人獸同體論。不管是平面的彩繡繪畫，或立體的石雕木刻，淵仔伯都能編造引人的童話故事。



《兩隻鬥雞》油漆、畫布，90*74cm，1990。圖／蘇振明提供

在林淵住家庭院裡聳立著一塊石碑名片，上面刻著：「林淵，福建省，海定縣。五子三女。石刻要出售。無黨無派。自己思想。」看完這塊石碑告示，再走進林淵的藝術花園、面對滿園神幻有趣的作品，頓時對這位玩石老人的心境有更多的探索欲望了。



《一對夫妻》油漆、畫布，71.5*52.5cm，1990。圖／蘇振明提供