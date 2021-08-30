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每日國際焦點

阿富汗美軍無人機空襲摧毀打算攻擊機場的自殺汽車炸彈。

民兵自阿富汗越過邊境射擊殺害2巴國士兵，巴基斯坦軍方反擊，擊斃3攻擊者。

菲律賓執政黨PDP-Laban的反對派系試圖選出新黨主席取代杜特蒂。

以色列為報復哈瑪斯又施放炸彈氣球，空軍轟炸加薩走廊哈瑪斯據點。

阿富汗

美軍無人機空襲摧毀打算攻擊機場的自殺汽車炸彈。

各地方軍閥將聯合與塔利班談判。

美國撤離工作已到最後階段，僅剩不到1000平民要撤離。塔利班準備好接管喀布爾機場。

土耳其表示喀布爾機場需修整才能重新開放給民航機使用，表達願提供協助。

塔利班與英美發表共同聲明表示將允許外國人與持有外國旅行證件的阿富汗人離境。

日本

研究混用阿斯特捷利康與輝瑞、莫德納疫苗的可行性。

南韓

與新加坡討論雙邊承認疫苗護照。

北韓

儘管國家經濟困難，金正恩仍透過南京公司的安排，大買價值100萬美元的凌志休旅車。

印度

巴拉特生技尋求國際合作夥伴共同生產其自製的COVAXIN疫苗，目標年產10億劑。

菲律賓

執政黨PDP-Laban的反對派系試圖選出新黨主席取代杜特蒂。

新加坡

李顯龍表示新加坡必須保持開放，不能排外，否則國際中心地位不保。新加坡在民意壓力下逐步緊縮外籍勞工政策，但將緩步進行。

中國

配合中國網信辦政策，微信、抖音、微博、快手公告打擊自媒體發表財經新聞、解讀經濟政策、唱衰唱空金融市場的「黑嘴」。

巴基斯坦

民兵自阿富汗越過邊境射擊殺害2巴國士兵，軍方反擊擊斃3攻擊者。

歐盟

指責挪威與俄羅斯不永續漁業，歐盟建議北鱈撈捕量要減少50%，兩國只規定減少20%。

英國

蘇格蘭希望推動二次公投獨立成功後可加入歐盟，但報告顯示德國擔憂助長分離主義以及蘇格蘭可能債務違約，反對蘇格蘭入歐。

法國

法、英、德共同推動聯合國於阿富汗建立喀布爾安全區以利想離開阿富汗的人離境。

德國

外長Heiko Maas 開始4天訪問阿富汗相關5國，第一站土耳其，之後訪烏茲別克、巴基斯坦、塔吉克，最後訪卡達。

俄羅斯

印度空軍與俄羅斯簽約購買7萬枝AK-103突擊步槍，取代舊款英薩斯突擊步槍。

荷蘭

房價上漲全歐盟最高，2021年平均房價40萬歐元。

美國

佛奇支持學童入學強制施打疫苗。

墨西哥

颶風諾拉侵襲，6漁人失蹤。

以色列

為報復哈瑪斯又施放炸彈氣球，空軍轟炸加薩走廊哈瑪斯據點。

提供12歲以上所有人第三劑追加疫苗。

沙烏地阿拉伯

第一季直接外資投資增加13%。

土耳其

外長表示土國無力接收新難民。

敘利亞

政府軍轟炸德拉，至少6死。

阿曼

沙烏地阿拉伯投資部長訪阿曼討論於阿曼開發工業區。

葉門

胡塞叛軍攻擊葉門沙國聯軍基地，30死60傷。

取得第一批美國捐贈嬌生疫苗15.1萬劑。

民主剛果

維龍加國家公園附近 Kasanzi-Kithovo村遭武裝伊斯蘭民兵攻擊19死。

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