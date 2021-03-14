今日的赤嵌樓，大部分是漢人在荷蘭城堡之上，陸續興建的儒、道廟宇，包括海神廟、文昌閣。1960年，又由大南門城內遷來九座贔屭碑，終成今日樣貌。因此，所稱赤嵌樓，是歐式普羅民遮城殘蹟，以及海神廟、文昌閣的混合體。被列為國定古蹟。圖／擷自維基百科，公有領域

赤嵌城（Chhiah-khàm-sîann）

在安平街。往時，此地方為臺江口外之一島嶼，稱一鯤身。西曆1624 年（明天啟四年），荷蘭人據臺後，於島嶼海岸築一砲台。接著，西曆1630年（明崇禎三年），更於島中丘上築Zeelandia城防備外海。Zeelandia者，取名於Nederland北部州名。漢族古來稱為紅毛城或赤嵌城，一名安平城。紅毛名，因係荷蘭人所築乃稱；赤嵌名，因係位於Chhiah-khàm之地乃稱；安平名，因屬安平鎮所在乃稱。荷蘭人退出臺灣後，鄭氏改稱安平鎮，置其邸第於此處，且分駐侍衛兵。清領後，亦稱安平鎮，置水師副將。清康熙三十六年〔1697 年〕，郁永河《裨海紀遊》記其實查情狀：「就臺灣城居焉。鄭氏所謂臺灣城，即今安平城也，與今郡治隔一海港，東西相望約十里許，雖與鯤身連，實則臺灣外沙，前此紅毛與鄭氏皆身居之者；誠以海口為重，而緩急於舟為便耳。」康熙六十一年〔1722 年〕，巡視臺灣御史黃叔璥《臺海使槎錄》記載：「臺灣府無城，別有城在其西南，曰紅毛城；鄭氏僭竊時宮殿在焉。」又，《臺灣縣志》記載：「康熙元年（明永曆十六年〔1662 年〕），偽鄭就內城改建內府，塞北門；欲闢南門，斧鑿不能入，乃止。」另，該書記載：「春秋時鄭國城門名；偽鄭據紅毛城，因取以名內城之門。」城址年久漸歸傾圯，我領臺後，夷平土地充為官舍之建築用地，殆失舊觀。

根據荷蘭人記錄：「Zeelandia城之外，於本城向下瞰望近處小丘，設Utrecht小石寨，且在本城北方約百米、其他方向約六十米處，沿著海濱築堡壁，連接城之西角及北角，該兩角据巨砲，以增加本城堅固。」漢族之記錄，《臺灣府志》記載：「紅毛城，在安平鎮，亦名安平城，又名赤嵌城。荷蘭于一鯤身頂築小城。又遶其麓而同築之，為外城。垣用糖水，調灰疊磚，監埒于石，凡三層，下一層入地丈餘，而空其中，凡食物及備用者悉貯之，雉堞俱釘以鐵，廣二百七十七丈六尺，高三丈有奇，女陴更寮，星聯內城，樓屋曲折高低，棟樑堅巨，灰飾精緻，瞭亭螺梯，風洞機井，鬼工奇絕，近海短牆，年久傾圯，潮水轍至城下」；《臺灣縣志》記載：「赤嵌城，亦名臺灣城，在安平鎮一鯤身，城基方廣二百七十六丈六尺，高凡三丈有奇，為兩層，各立雉堞，釘以鐵，瞭亭星布，凌空縹緲。上層縮入丈許，設門三。北門額鏤灰字，莫能識，大約記創築歲月者。東畔嵌空數處，為曲洞，為幽宮，城上四隅箕張，現存千斤大砲十五位。複道重樓，傾圯已盡，基址可辨。下層四面加圓凸，南北規井，下入於海，上出於城，以防火攻，現存大砲四位。西城基內一井，半露半隱，水極清冽，可於城上引汲。西北隅繚築外城，抵於海，屋址高低，佶曲迷離，其間政府第宅，舞榭歌亭，化為瓦礫。倚城舊樓一座，榱棟堅巨，機車一軸，可挽重物以登城，大砲凡數位，內城之北基下闢小門，傴僂而入，磴道曲窄，巳崩壞。地下有磚洞，高廣丈餘，長數丈，回轉旁出。」（本文謂北門額鏤灰字莫能識云云，據荷蘭人記錄文字為TE CASTEL ZEELANDIA GEBOWED ANNO 1630，即記載創築歲月。）林謙光《臺灣紀略》記載：「安平鎮城，在一鯤身之上。東抵灣街渡頭，西畔沙坡抵大海，南至二鯤身，北有海門，原紅毛夾板船出入之處，接一鯤身，週圍四、五里。紅毛築城，用大磚，調油灰，共搗而成。城基入地丈餘，深廣亦一二丈，城牆各垛俱用鐵釘釘之，方圓一里，堅固不壞。東畔屋宇市肆，聽民貿易，城內屈曲如樓臺，上下井泉鹹淡不一。別有一井，僅小孔，桶不能入，水從壁上流下。其西南畔一帶，原係沙墩，紅毛載石堅築，水衝不崩」；黃叔璥〈赤嵌筆談〉記載：「安平城，一名磚城，紅毛相其地脈，為龜蛇相會穴，城基入地丈餘，雉堞俱釘以鐵。今郡中居民牆垣，每用鐵以東之，似仍祖其制也。城上置大砲十五位，年久難於演放。」

赤嵌城 孫元衡（康熙四十二年〔1703年〕臺防同知）

石樓盤百級，湧出似孤城。下岸臨滄海，依然禾黍生。



赤嵌城 楊二酉（乾隆四年〔1726年〕巡視臺灣御史）

極目天涯是水涯，荷蘭城上計程賒。潮光沸沸鳴奔馬，帆影星星照落鴉。

日麗九重天子闕，雲飛萬里使臣家。何時慰我桐花節，好向前津一泛槎。



赤嵌城 張湄（乾隆五十六年〔1791年〕巡視臺灣御史）

巍樓遙望屹西東，月戶雲窗結構工。極目晚天環海嶼，倚欄誰憶荷蘭宮。



登紅毛城 林鳳飛（福州人）

海上孤城落日昏，水天無際欲銷魂。雲旋兩腳鯤身島，風送潮頭鹿耳門。

堪笑霸圖歸幻夢，獨留遺跡弔寒暄。紆迴磴路誰過問，止有萋萋碧艸痕。

赤嵌（Chhiah-khàm）

《臺灣縣志》赤嵌樓條下記曰：「閩人謂水涯高處為墈（仄聲），訛作嵌（平聲），而臺地所用磚瓦皆赤色，朝曦夕照，若虹吐、若霞蒸，故與安平城俱稱赤嵌。」；又，范咸（清乾隆十年〔1745 年〕巡視臺灣御史）〈赤瓦歌序〉謂：「臺屋瓦皆赤，下至墻垣階砌，無不紅者；此赤嵌城所由名也。」均將赤嵌稱呼，求諸於荷蘭人所築城樓款式、位置。但此不過是拘泥於「赤嵌」的強解。「赤嵌」乃漢族本於居住本地之平埔番族西拉雅部族Chhìah-khàm社名稱，寫成的近音譯字，早在明代即荷蘭人築城以前即有此地名。郁永河《裨海紀遊》記載：「《明會典》，太監王三保赴西洋水程，有赤嵌汲水一語」（參照臺南大井條），可為一證。荷蘭人亦承襲此稱呼， 將其地名轉音成Saccam、Zacam Scakam。後於赤嵌之地建築城樓，漢族因稱赤嵌樓或赤嵌城。可知以該城款式係赤磚疊築，或位置水涯，實乃附會。

另，當初Chhìah-khàm社之位置，以今臺南城為中心分布於附近。荷蘭人於此地築城後，移住東北方今新化西里新市街附近。漢族以此移轉部落Chhìah-khàm之近音，且因其地瀕臨河港（新港溪往時流過此地附近，今有港仔墘地名），乃以意寓新移番社之文字作「新港」（Shinkan），荷蘭人亦襲用之拼寫成Sinckan、Sinkan、Xincan、Zincan 等。至此，出於同一根源之「赤嵌」及「新港」二名稱，乃全然分離，一為城樓之名如純然漢族稱呼，一為固有番社名之音譯。

※本文轉載自《伊能嘉矩．臺灣地名辭書》（大家出版，2020.2）