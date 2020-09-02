中國駐比利時大使館網站披文

最近，中國駐比利時大使館網站上刊文，針對8月22日《自由比利時報》刊載的關於中國新疆的採訪報道，提出譴責，說是「該報散布有關企業『參與維吾爾族人強迫勞動』的虛假消息，對此表示強烈不滿。」還強調使館發言人曾多次「就污蔑新疆的類似報道」作過聲明，願再次闡明有關事實真相以正視聽。

披文指出：使館已數次揭露所謂「澳大利亞戰略政策研究所」的真面目，該機構拿著美國的資助，熱衷於泡製和炒作各種反華議題，在涉疆問題上先是炒作所謂「再教育營」，後是杜撰所謂「強迫勞動」，炮制各種假新聞，無端指責中國治疆政策，粗暴干涉中國內政。該機構已成為受人操縱惡意攻擊中國的工具，發表的關於新疆的「研究報告」毫無可信度，諸如此類，這裡不再一一展示。



2020.9.1香港民主捍衛者、世維會、支持西藏運動等組織在德國外交部前針對王毅訪問柏林示威抗議活動，多力坤發言。圖／田牧提供

王毅解釋「再教育營」露真相

昨天在巴黎，王毅對新疆「再教育營」問題作了解釋與說明，筆者的理解有這麽幾點：1、新疆確實存在「營區」，但是他說是「教育培訓營」；2、參與教育培訓的維吾爾人，得到了學習機會與一門職業培訓；3、現在維吾爾人都已畢業，職業培訓中心已沒有維吾爾人。

王毅這樣一解釋，世人應該不難理解了。

一、首先有了明確清晰的證詞：「集中營」的人權惡性事件，確實在新疆發生了，無可爭議。在現代文明世界中，有哪一個國家的人民還居住和生活在被監督與被看管的大營區裡？只有兩種人，一種是犯罪的囚徒，還有一種是戰爭地區的難民，即便居住在這類營區裡，還是有出入營區、訪親探友的自由。而新疆地區所謂的「再教育營」，是與外界親人朋友完全隔絕的，被強迫洗腦、強迫勞動，這難道不是關押？不是囚禁？不是「集中營」？

二、外界批評與揭露中共政府對維吾爾人進行「洗腦」與「勞改」，是不爭的事實。道理很簡單，進入所謂的「再教育營」難道是維吾爾人自願申請的？所謂的政治學習與職業培訓，也是維吾爾人自己的選擇與要求？中國政府是否有證據說明這些情況呢？事實應該是違背了每一位進入「營區」維吾爾人的個人意願，他們是被強迫送入「營區」，被「洗腦」與「勞改」。既然是強行關押，強迫學習與勞動，不是「集中營」，又是什麽？

三、王毅說，「維吾爾人都已畢業」，自然是人走「營」空。這說明中共政府在新疆和香港問題上的政策，根本不符合歐盟的民主人權價值觀。近兩年來，迫於美國參眾兩院出台了「新疆維吾爾人權法案」，迫於德國、法國等歐盟各國長期批評與堅決抵制，中共不得不關閉了「集中營」。至於王毅的「維吾爾人都已畢業了，職業培訓中心已沒有維吾爾人」，這更是「下台階」的托詞，令人貽笑大方。



迪里夏提。圖／田牧提供

迪里夏提：究竟是誰在撒謊？

世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提指出：中共的涉外機構從屬於中共政權，自然是維護政府的宣傳與謊言。中共政府向來依靠謊言與欺騙來統治我們東突厥斯坦地區。半個世紀以來，中共欺騙我們人民說是「自治」，但是維吾爾民族的政治體制從來得不到承認與保障。在所謂的「自治」下，維吾爾人既得不到民族的尊重，也無自由人權的保障，更別說經濟建設的自立自決。中共唱了半個世紀的「自治」歌謠，雖然辭藻華麗，卻完全是空頭支票，究竟是誰在撒謊？誰在蒙騙世人？

迪里夏提表示：中共政府打著「扶貧」的幌子，將大批的漢人移民到維吾爾居住的地區，並協助與提供安置、就業和發展的機會，甚至幫助漢人壟斷所有資源開發與利用。反之，中共政府卻拒絕當地維吾爾居民提供任何資助，導致維吾爾人在自己的家園被徹底剝奪了生存、創業與發展的機會。這種歧視性政策，造成維吾爾人在自己的家園被邊緣化，成了失業大軍的群體，並將他們送往中國內地充當廉價的勞力。這就是維吾爾人所承受的經濟殖民政策迫害。

世維會嚴正警示中國政府，立刻停止到處招搖撞騙，抵賴與掩蓋維吾爾所發生的嚴重人權侵犯罪孽，脅迫維吾爾人充當廉價勞動力，關閉「集中營」釋放所有被關押者。海外維吾爾人與世維會組織仍不斷收到各種消息，維吾爾地區仍然存在與家人失聯的情況，被當地政府關押於「再教育營」中。

世維會嚴正敦促中共政府，立即釋放所有的維吾爾人回到自己的住地與家園，包括那些被判處所謂的「分裂和顛覆國家罪」的政治思想犯，停止對他們以教育為名，進行騷擾、施壓、威脅、迫害等，提供他們真正的自由、創業、發展的機會。在維吾爾地區真正落實自由民主人權價值觀，同時尊重維吾爾民族要求復國，行使民族自決的權利。



凱.米勒於2020.9.1在針對王毅訪問柏林示威抗議活動中發言。圖／田牧提供

謊言止於真相，公道自在人心

9月1日（星期二）上午，在柏林聯邦德國外交部門前（Werderscher Markt 1），由香港民主捍衛者、世界維吾爾代表大會、支持西藏運動等組織，及對華政策跨國議會聯盟（IPAC）代表、聯邦德國議員代表，及德國受脅迫民族協會、歐洲東突厥聯盟、猶太學生會等，共同組織了示威抗議活動，是針對中國外交部長王毅訪問柏林，也是針對聯邦德國政府長期施行的綏靖政策，即：「鑒於北京的毀滅性人權記錄，德國政府必須承擔後果」。

參加示威抗議活動的有：對華政策跨國議會聯盟（IPAC）聯合主席、德國聯邦議員瑪格麗特·鮑斯（Margarete Bause）、香港民主捍衛者羅冠聰（Nathan Law）、世界維吾爾代表大會主席多力坤•艾沙（Dolkun Isa）、國際聲援西藏組織常務理事凱•米勒（Kai Müller ）、德國IPAC聯合主席（CDU）、德國聯邦議員邁克爾·布蘭德（Michael Brand）等。

示威抗議活動呼籲：「人權是不可轉讓的，馬斯先生！」要求聯邦政府歐洲範圍內倡導：聯合所有民主國家，大家一起行動，遏制與杜絕中國政府侵犯人權惡性事件不斷重演！



2020.9.1香港民主捍衛者、世維會、支持西藏運動等組織在德國外交部前針對王毅訪問柏林示威抗議活動，聯邦議員鮑澤發言。圖／田牧提供