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每日國際焦點
30日蘇伊士運河通過140艘船，總計422艘受耽擱的船隻可望3~4天內通行完畢。
巴基斯坦總理回信印度總理莫迪，表示期望與傳統世仇印度和解維持和平的關係。印巴和解將解除大包圍中國最大的破口之一。
日本與印尼加強國防合作關係共同抗中。
緬甸抗爭死亡人數達510人。
日本
與印尼加強國防合作關係共同抗中。
中國
小米宣稱要在10年內投資100億人民幣於電動車。
巴基斯坦
總理回信印度總理莫迪，表示期望與傳統世仇印度和解維持和平的關係。印巴和解將解除大包圍中國最大的破口之一。
財政部長確診COVID-19。巴基斯坦一天新增4,084確診，100死。
緬甸
抗爭死亡人數達510人。
克倫民族聯盟表示數千政府軍正向克倫邦進軍。
英國緬甸運動稱泰國將兩千緬甸難民推回緬甸，泰國否認。泰國要求緬甸減少暴力。
英國
外長表示中國改變香港選制違反中英聯合聲明。
奧地利
洽談購買100萬劑俄羅斯史普尼克5號疫苗。
烏克蘭
表示俄羅斯在烏俄邊界加強軍力，危害國家安全。
義大利
總理德拉吉帶頭注射阿斯特捷利康疫苗。
美國
消費者信心來到1年來高點，房價上漲。
太空探索30日發射原型機SN11，仍然嘗試降落失敗。SN8、SN9著陸時爆炸，SN10成功垂直降落但之後起火。
馬斯克表示電池供應短缺使得特斯拉卡車生產延遲。
PayPal將可用加密貨幣付款。
富國銀行表示在Archegos事件中未受損失。
墨西哥
15名士兵在南邊界驅趕瓜地馬拉偷渡客，擊斃1人，引起當地瓜地馬拉裔居民眾怒包圍，拘留數小時，與政府談判後釋放。
宏都拉斯
數百偷渡人龍前往瓜地馬拉邊界試圖偷渡到美國。
巴西
總統波索納洛更換國防部長後，緊接著更換陸海空軍總長。
委內瑞拉
收到俄羅斯EpiVacCorona疫苗作為臨床測試使用。
埃及
30日蘇伊士運河通過140艘船，總計422艘受耽擱的船隻可望3~4天內通行完畢，
總統塞西表示若衣索比亞藍尼羅河大壩截留水源導致埃及缺水，將有強硬反應。
巴林
任命前往以色列的使節團長。
伊朗
表示美國不解除禁運，就不停止濃縮鈾到20%。
阿富汗
總統承諾若舉行全國大選將會下台交班。
3名施打小兒麻痺疫苗的醫療人員遭槍殺，省衛生局也遭炸彈攻擊但無傷亡。
敘利亞
貨幣跌至新低，總統阿薩德稱將嚴懲炒作放空貨幣獲利者。
總統阿薩德夫妻康復。
突尼西亞
民眾抗議失業高漲，警方發射催淚瓦斯，
福和會官方網頁：www.fratwn.org