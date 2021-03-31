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每日國際焦點

30日蘇伊士運河通過140艘船，總計422艘受耽擱的船隻可望3~4天內通行完畢。

巴基斯坦總理回信印度總理莫迪，表示期望與傳統世仇印度和解維持和平的關係。印巴和解將解除大包圍中國最大的破口之一。

日本與印尼加強國防合作關係共同抗中。

緬甸抗爭死亡人數達510人。

日本

與印尼加強國防合作關係共同抗中。

中國

小米宣稱要在10年內投資100億人民幣於電動車。

巴基斯坦

總理回信印度總理莫迪，表示期望與傳統世仇印度和解維持和平的關係。印巴和解將解除大包圍中國最大的破口之一。

財政部長確診COVID-19。巴基斯坦一天新增4,084確診，100死。

緬甸

抗爭死亡人數達510人。

克倫民族聯盟表示數千政府軍正向克倫邦進軍。

英國緬甸運動稱泰國將兩千緬甸難民推回緬甸，泰國否認。泰國要求緬甸減少暴力。

英國

外長表示中國改變香港選制違反中英聯合聲明。

奧地利

洽談購買100萬劑俄羅斯史普尼克5號疫苗。

烏克蘭

表示俄羅斯在烏俄邊界加強軍力，危害國家安全。

義大利

總理德拉吉帶頭注射阿斯特捷利康疫苗。

美國

消費者信心來到1年來高點，房價上漲。

太空探索30日發射原型機SN11，仍然嘗試降落失敗。SN8、SN9著陸時爆炸，SN10成功垂直降落但之後起火。

馬斯克表示電池供應短缺使得特斯拉卡車生產延遲。

PayPal將可用加密貨幣付款。

富國銀行表示在Archegos事件中未受損失。

墨西哥

15名士兵在南邊界驅趕瓜地馬拉偷渡客，擊斃1人，引起當地瓜地馬拉裔居民眾怒包圍，拘留數小時，與政府談判後釋放。

宏都拉斯

數百偷渡人龍前往瓜地馬拉邊界試圖偷渡到美國。

巴西

總統波索納洛更換國防部長後，緊接著更換陸海空軍總長。

委內瑞拉

收到俄羅斯EpiVacCorona疫苗作為臨床測試使用。

埃及

30日蘇伊士運河通過140艘船，總計422艘受耽擱的船隻可望3~4天內通行完畢，

總統塞西表示若衣索比亞藍尼羅河大壩截留水源導致埃及缺水，將有強硬反應。

巴林

任命前往以色列的使節團長。

伊朗

表示美國不解除禁運，就不停止濃縮鈾到20%。

阿富汗

總統承諾若舉行全國大選將會下台交班。

3名施打小兒麻痺疫苗的醫療人員遭槍殺，省衛生局也遭炸彈攻擊但無傷亡。

敘利亞

貨幣跌至新低，總統阿薩德稱將嚴懲炒作放空貨幣獲利者。

總統阿薩德夫妻康復。

突尼西亞

民眾抗議失業高漲，警方發射催淚瓦斯，

福和會官方網頁：www.fratwn.org