新聞標題【民報】談瘟疫以起源地命名
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談瘟疫以起源地命名

  2020-03-17 14:30
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最新的瘟疫來自中國武漢，以武漢肺炎命名，和一百年前的西班牙流感(1918年)一樣，其實未必帶有汙名化或惡意，以發源地命名，簡單明白而已。 圖/取自中國官媒
最新的瘟疫來自中國武漢，以武漢肺炎命名，和一百年前的西班牙流感(1918年)一樣，其實未必帶有汙名化或惡意，以發源地命名，簡單明白而已。 圖/取自中國官媒

依報載，最新的瘟疫來自中國武漢，以武漢肺炎命名，和一百年前的西班牙流感(1918年)一樣，其實未必帶有汙名化或惡意，以發源地命名，簡單明白而已。

查《阻擊埃博拉(大眾版)》，由中國國家衛生計生委國際合作司、世界衛生組織信息和出版合作中心、中國援非醫療隊共同編寫，人民衛生出版社2014年12月出版發行，該書第一頁指出，1976年，非洲蘇丹和札伊爾(按目前為剛果民主共和國)爆發了一種可怕的疾病，患者高熱、全身出血，發病後很快死亡，科學家在死者體內發現了一種新的病毒，以札伊爾一條河流的名字命名Ebola病毒。

根據發現地命名是常態

該書第6頁指出，目前有五種根據發現地命名的埃博拉病毒亞型，不同亞型具有不同的致病性。札伊爾型、蘇丹型、本迪布焦型、萊斯頓、科特迪瓦型。

又，2016年2月出版《埃博拉病毒爆發期間心理急救》 Psychological First Aid. During Ebola Virus Disease Outbreaks，由世界衛生組織(WHO)2014年編寫，人民衛生出版社2016年中譯。其中也出現以病毒的發現地「Ebola」來命名病毒。

由此可知，當新興傳染病發生時，瘟疫病菌之發現地(起源地)用來命名，已經行之已久，世界衛生組織(WHO)、中國衛生主管機關也有相同的做法。目前，最重要的是，如何利用智慧來使瘟疫早日消失，讓人類的生命權、健康權等獲得保障。

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