2020.12.24立法院針對「食品安全衛生管理法」提案表決，民進黨團要求一致性投票，但有林淑芬、劉建國及江永昌三位立委選擇棄權，將被移送中評會處置！基於愛台灣之理由筆者呼籲民進黨刀下留人，這三位立委才是鐵骨錚錚的愛國愛黨之士。圖／擷自國會頻道影片

民意代表就是以民為主，以民意為依歸，即使是政黨政治，也不能因為黨內少數人的錯誤決定而附和黨意，為護航某些人的特權而無視全民的福祉！

一年即將結束，多災多難的庚子年，台灣幸運躲過新冠病毒肆虐，卻進入解嚴後最嚴重的政治疫情。蔡政府的黑箱決策，在立法院裡恣意輾壓民意，完成萊豬登台最後一哩路。在民進黨人數優勢下，讓萊豬在明年元旦確定能進口台灣！不過，原本民進黨團要求一致性投票，但有林淑芬、劉建國及江永昌三位立委選擇棄權，將被移送中評會處置！基於愛台灣之理由筆者呼籲民進黨刀下留人，這三位立委才是鐵骨錚錚的愛國愛黨之士！

這令人想起二戰前猶太人有800萬人，二戰死了600百萬人，也就是死了四分之三的人口。奥斯維辛集中營的簿記員奥斯卡·格鲁寧（Oskar Gröning）就在德國北部城市吕納堡（Lüneburg）受審。而奧斯卡已經93歲了。他在庭上說道：「你要說我是謀殺猶太人的同謀也可以，我在道德上有罪，我沒有阻止他們，但我沒有親手殺過任何一個人！」但因為奧斯卡目睹包括毒氣室殺人以及納粹士官槍殺嬰兒的事件，可能會被德國法庭視為「同謀」而被判三到十五年的徒刑。

事後七十年，德國的政府與社會仍然還在設法釐清這種大屠殺之下集體與個人的責任歸屬。

不應處罰做對事情的立委

或許我們認為南京大屠殺、德國屠殺猶太人，已經是很遠的事，也是特定人的罪惡，然而我們不可以忘記，一個希特勒、一群日本軍官，並不可怕，可怕的是有好幾百萬人參與這場比賽砍人頭，坑殺人種的行為，這是醫學家調查結論的集體智商，此時已失去人性或理性。這樣的事情在今日台灣最高國會殿堂不但被政黨默許，而且還要處罰做對事情的立委，如此的傲慢與霸道對得起國家與人民嗎?對得起自由民主人權的台灣價值嗎？

曾國藩曾說，社會大亂之前，必有三種前兆：「一、無論何事，均黑白不分。二、善良的人，越來越謙虛客氣；無用之人，越來越猖狂胡為。三、問題到了嚴重的程度之後，凡事皆被合理化，一切均被默認，不痛不癢，莫名其妙地虛應一番。」曾國藩死後二十年，大清朝終於灰飛煙滅。

同樣，國立中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰在2020年聯合國人權日表示，人民聲音累積到一個程度就是政府的危機，只要政府願意謙卑傾聽人民與專家的聲音，真心找出解決之道，才是雙贏的局面。筆者也不想看到「三隻小豬變鴨霸萊豬」，甚至更不想看到萊豬顛覆了民進黨！