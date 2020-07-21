蔡英文總統兼主席在民進黨全國黨代表大會致詞時，提及社會上有些人用全面執政必定腐化寫劇本，對民進黨的未來大做文章，因此要求黨內同志務必時刻提醒自己，用行動來證明這個劇本不會成真。有些媒體認為蔡的談話，或為自己辯白，也有針對黨內特定人士作為要知所收斂的意味。

民進黨在2016完全執政，2018地方公職人員選舉大挫敗，究其原因之一，政治分贓不勝枚舉遭人詬病。權力造成腐化，絕對權力造成絶對腐化，係政治學至理明言。政治學者早期以權力為研究焦點，所謂權力，即甲要求乙從事丙行為，乙必須聽從。由於權力範圍廣泛，有些未具政治性質，因此政治學研究逐漸縮小研究範圍，以政治權力為焦點。

權力之中列出政治權力，因為政治權力具有若干特質，一般以政府統治權為主，具有社會價值權威分配的特性。人類歷史發展，統治權來源有武力征服丶君權神授丶有效統治丶領袖個人權威等。近數百年民主政治才有政治權力的合法性丶正當性的理論。民主國家，政府統治權源自人民同意，人民經由定期選舉，選擇政府首長，政府統治權行使範圍，法律明文規定，不得侵犯人民基本權利。為了避免政府統治權過度集中，採取三權分治，行政丶立法及司法獨立自主。地方分權制度也防止中央政府權力集中。

在野制衡可防治腐化

可是政黨政治的運作，內閣制國家行政丶立法合一，總統制國家也會發生總統與國會多數黨同一政黨。除了定期選舉，人民時常支持不同政黨，沒有政黨在國會取得半數，組成聯合內閣或分離政府。此外強有力在野制衡，也是避免政治權力過度集中，滋易侵犯基本人權及腐化現象。非民主國家一黨專政或獨大，長期掌握政府統治權，極易發生腐化現象。黨內自行防治制裁腐化現象，效果有限。國民黨在台灣長期一黨執政，沒有強有力在野黨及民間力量，腐化丶金錢政治，成為2000政黨輪替的主要因素。

2000〜2008，民進黨只在行政部門執政，國會仍是泛藍掌握，與2016完全執政，大異其趣。雖然發生陳水扁總統貪瀆事件，民進黨政府政治分贓等傳聞，較之2016之後，少了許多。國營事業丶外圍公設財團法人基金會，甚至政府部門的標案丶人事案，風風雨雨此起彼落。民進黨內部派系林立，派系之間並非理念不同，反而為了派系合作，更易形成派系利益結合。

民進黨派系利益結合

蔡英文再度強調清廉丶勤政丶愛鄉土是民進黨不變的價值。民進黨經過數十年轉型，四年完全執政，國民黨實力每下愈況，新興政黨制衡力量有限。四年的表現，不論在民主人權或清廉勤政，均有不少弊端。欲防治政治權力造成腐化，民進黨內部自我提示之外，在野政黨及民間力量才是主導角色。台灣已是多元開放社會，民間力量不可低估，載舟可以覆舟。