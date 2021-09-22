福特·布朗約在1869年到1870年之間所繪製的「羅密歐與茱麗葉」收藏於美國特拉華藝術博物館。示意圖／擷自維基共享資源，公有領域

經典的莎士比亞作品: 「羅密歐與茱麗葉」，吸引了眾人的目光！不僅改編成許多不同版本的歌舞劇、芭蕾舞劇，並且至今，也依然是大家茶餘飯後討論的永恆愛情故事……

在切入羅密歐與茱麗葉的故事前，有一點必須要注意的:「為什麼身在英國的莎士比亞，寫得卻是義大利的故事呢？」沒錯，莎翁的許多故事，都是以歐洲大陸為主，像是馬克白、威尼斯商人等等……

關鍵在於，義大利是過去羅馬帝國的中心; 也是羅馬教皇的所在地！然而，因為之後日耳曼人的入侵，造成毀壞文明的中古世紀，讓羅馬帝國分成了東羅馬與西羅馬……使得原本的中心: 義大利，成為雙方勢力爭奪的戰場與亂區。這正是造成羅密歐與茱麗葉故事的時代背景……

對於中古世紀的人們來說:「他的天是依附在莊園與領主之下，父親給的氏族，就是他的全世界……」因此，羅密歐如此; 茱麗葉更是如此。彼此世仇的兩個家族，分屬「皇帝派」與「教皇派」，有著完全不同的價值信仰與經濟來源，氏族間的婚姻，更是政治間的婚姻，由不得自由意志，只能聽任安排……

在這樣的社會氛圍下，沒有維護公平、正義的警察的角色。雙方一見面，一言不合就相互廝殺，使得每天街頭都是戰場……以一命還一命的真實血腥畫面，更是屢屢出現！當羅密歐的死黨，為了維護他的生命，砍死了茱麗葉的表哥後，這注定是一段剪不斷、理還亂的悲劇……

然而，茱麗葉與羅密歐面對家族的仇視，父母的不諒解之下，做出了一個非常重要的決定:「打破這個世界的規則，欲重新建立一個新的世界……」對中古世紀的人們來說，拋開氏族的範圍，彷彿世界毀滅了一般，是無法單獨生存下去的，一輩子將在孤單與痛苦之下，邁向死亡……

打開羅密歐與茱麗葉背後的歷史真相，會不禁慶幸，此刻的自己，擁有著自由選擇的權利，與追求自我意志的能力！面對婚姻的選擇，不必為了家族的興衰，委屈求全……羅密歐與茱麗葉，用他們的愛情，讓充滿衝突的世界，暫時和解。因為有愛，伸出了擁抱住彼此的枝椏，流傳後世……