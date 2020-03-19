不滿防疫決策，資深媒體人趙少康拍桌飆罵「什麼政府嘛！」民進黨主席卓榮泰今（19）日回批，「防疫工作不需要你們讚美，但請不要扯後腿！」圖／民報資料照

中國武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情在全球肆，台灣近日境外移入確診案例暴增，中央流行疫情指揮中心監測組長、疾管署長周志浩表示，搭飛機不見得安全，希望留學生盡可能留在當地，資深媒體人趙少康拍桌飆罵，「什麼政府嘛！」；對此，民進黨主席卓榮泰今（19）日回批，「防疫工作不需要你們讚美，但請不要扯後腿！」

趙少康昨天在《少康戰情室》節目中說，政府現在應該加強像是請華航、長榮盡量和當地國協商，把人接回來，做不成、當地國不同意是一回事，不能說都不要回來了，還激動拍桌叫罵「你們統統在當地，自生自滅好了！自己躲起來、自己做好防疫工作，什麼政府嘛！」

媒體人尹乃菁也附和，周志浩叫留學生不要回來了留在當地，真的非常糟糕，如果決策官員是這樣的想法的話，完全不知道世界上現在發生了什麼事。

對此，卓榮泰今天在臉書發文表示，近來幾天，看看若干在野黨立委、議員的言行，尤其昨晚電視上「康」字輩的節目主持人與來賓的插科打諢，「真是夠了！」

卓榮泰指出，第一線防疫人員日夜辛勞，政府防疫、紓困、振興三箭齊發，國人空前團結自律，各國政府和人民都重視台灣經驗；但國內部份聲音，卻把防疫工作批評的一無是處，連嚴格把關，管控中國湖北武漢包機，維護國內疫情安全，也被瘋狂笑罵，「真是夠了！」

「再敬告一次」，卓榮泰說，當前排正要殺球得分，請後排不要指指點點，「防疫工作不奢望你們讚美，但請不要扯後腿」