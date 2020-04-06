前行政院長郝柏村病逝，蔡英文總統日前表示，郝柏村對國家有貢獻，尤其八二三砲戰期間，對國家貢獻很大，「褒揚令是理所當然的」；對此，真促會等民間團體今（6）日發表聯合聲明表示，郝柏村歷來言行，不僅對民主沒有貢獻，還屢屢發表反對民主、崇尚威權的言論，力圖為獨裁者辯護、粉飾國家暴力，是轉型正義最需要檢討的對象，有關郝柏村受頒褒揚令一事，呼籲蔡英文三思。

台灣民間真相與和解促進會、台灣人權促進會、台灣共生青年協會、陳文成博士紀念基金會、蔡瑞月文化基金會、鄭南榕基金會今天發表聯合聲明，指郝柏村之死，引起極大議論，有人認為他是威權時期加害者，有人推崇他是「台灣民主的守護者」，有人認為蔡英文同時褒揚台獨運動者史明、強烈反台獨的郝柏村，讓人精神錯亂，郝柏村是戒嚴時期的加害者嗎？對台灣民主有功嗎？郝柏村反台獨值得褒揚嗎？是主要的爭論焦點。

聯合聲明表示，從郝柏村歷來的言行，不僅對民主沒有貢獻，還屢屢發表反對民主、崇尚威權的言論。例如他在2011年10月出席中央軍事院校校友總會活動時，強調「沒有過去的戒嚴，就沒有今天的自由民主」，將今日的民主成果歸功於戒嚴，違背常識的認知令人震驚。

聲明指出，郝柏村談白色恐怖，說是「為了保衛台灣」，對過去的人權迫害未稍反省，並為蔣介石的歷史評價抱屈。郝柏村力圖為獨裁者辯護、粉飾國家暴力，甚至支持威權手段剝奪個人自由、尊嚴與生命，是轉型正義最需要檢討的對象。

聲明提及，郝柏村反對台獨、支持統一，原本是個人的國族認同，可不予置評。但郝柏村擔任行政院長時曾表示，《懲治叛亂條例》廢止，不表示台獨無罪；針對民進黨的台獨條款，郝柏村主張「政府不只要加以嚴辦，而且要快辦。」也是在他擔任行政院長期間，調查局幹員進入清華大學逮捕學生，掀起學界與社運界的廢除惡法運動。郝柏村捍衛特定國族認同、打壓言論與思想自由，無異於危害民主與人權。

聲明強調，郝柏村一生反民主、反自由、反人權。如此崇尚威權體制、護衛獨裁壓迫的郝柏村，如何能符合《褒揚條例》所要求「國民立德、立功、立言，貢獻國家，激勵當世，垂之史冊，昭示來茲」的標準？籲請蔡總統三思。

聲明提及，行政院促轉會是負責台灣轉型正義工作的主要機構，《促進轉型正義條例》賦予極大權限推動相關工作，轉型正義除了尋找檔案、開放檔案，也必須透過適當方式帶領社會大眾進行思辯與內省，並經過討論溝通，形成共識，方能達成社會和解，期待促轉會能承擔責任，建議就從「蔡英文總統是否應該頒予郝柏村褒揚令」開始，帶領台灣民眾進行公共討論、推展轉型正義觀念，促使台灣的民主文化往前邁進。