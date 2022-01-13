已有超過百年歷史的國立台灣博物館面對疫情衝擊，推出「台博館速成班」活動，邀集台北舊城區內業者認識台博館精華、了解周遭環境與景點淵源，蓄積未來共同推廣發展的能量。

「台博館速成班」活動以博物館周邊業者為目標對象，透過專業導覽員解說，讓學員能在短時間了解台博館的精華、可運用資源與台北舊城的歷史淵源，使學員能有效率的認識博物館、明白為什麼該來台博館、有什麼值得一看，並可將活動所得到的新知巧妙地運用在自己的工作與生活中。1月11日舉辦的首場活動就吸引旅店管理公司團報參加。

台博館目前有四座園區，每一座都具文化資產身份，包含本館、南門園區及鐵道部園區都有國定古蹟建築，古生物館則為市定古蹟。主題發展多元，不但可以透過展示認識具台灣特色的人文物種、自然生態，也會依各個年齡層規劃適合的展示及活動，安全的環境、親切的服務及親民的票價，是許多民眾認識台灣的推薦熱點。

台博館表示，透過與社區結合，期望每位參與學員都有機會成為台博館的一份子，變成台博館的淺力股東，共同推廣台灣在地文化知識，也希望藉此開啟博物館與民間合作的機會，一起為觀眾量身打造更適合的參觀流程，歡迎大家踴躍報名。更多活動資訊，請上 台博官網-教育活動 專頁查詢。



首場「台博速成班」1月11日由專業導覽員介紹經典台灣博物微知識。圖／台博館提供