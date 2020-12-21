歐洲和中東的幾個國家正禁止從英國起飛的航班，因為人們越來越擔心這個月在英國迅速傳播的一種變異型新冠病毒。

由於擔心這種新冠病毒變種，愛爾蘭、義大利、奧地利和比利時與荷蘭一道，禁止從英國起飛的航班。科威特和以色列也緊隨其後。與此同時，其他國家也在考慮是否實施禁飛令，歐盟正在開會討論就此問題向成員國提出的建議。

英國科學家一直在努力研究這種新冠突變病毒株是否對新開發的疫苗產生抗藥性。

12月13日，英國南部肯特郡證實了這種病毒株的存在，政府科學家的初步分析表明，它的「生長速度比現有變種還要快」

這種變異的新冠病毒株最初是在9月份在一名病人身上發現的。基因組測序花了近一個月的時間，結果表明這是一種新的病毒株，但政府的科學家們當時並沒有太擔心，因為病毒經常會出現變異。但隨著上個月和12月感染人數持續激增，政府科學家意識到他們正在對付的是一種更具傳染性的突變型病毒。

世界衛生組織在推特上說：「我們正就新型新冠病毒變種與英國官員保持密切聯繫。他們將繼續分享他們的信息與分析以及正在進行的研究結果。隨著我們進一步了解這種病毒變種的特徵和任何影響，我們將向會員國和公眾提供最新信息。」

英國衛生部長馬特·漢考克週日接受天空新聞採訪時說，這種新病毒株已經失控，並敦促英國人表現得好像已經感染了病毒，尤其是在倫敦、英格蘭南部和東部地區。「在我們推出保護人們的疫苗之前，這是一個巨大的挑戰。這就是我們未來幾個月面臨的問題。」

在人們對這種被命名為VUI-202012/01的變異病毒株所構成的威脅越來越恐慌的時候，英國首相強生（Boris Johnson）星期五舉行了一次臨時的部長級會議。強生在周六的記者招待會上說，到目前為止，沒有證據表明疫苗對這種新病毒株的有效性會降低，但他補充說，「還有很多我們不知道的。」

他指出，這種新的病毒株比以前的病毒的傳染性強70%。

這位英國領導人宣布對倫敦和英格蘭東南部實行實質性的封鎖，並敦促人們呆在家裡。所有非必需品商店現在都要關門了，人們不應該進出英國首都或英格蘭東南部的大部分地區。根據新的指示，倫敦火車站不得不部署警察，因為車站裡擠滿了試圖離開英國首都的人們。