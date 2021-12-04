作者指出，目前查稅獎金（稅務獎勵金）辦法」之適法性，應該檢討與改進。圖為2021.11.2起「法稅改革聯盟」志工們走上街頭，主張「廢獎金、救冤案、顧人權」。圖／擷自法稅改革聯盟臉書直播影片

最近一個多月以來，「法稅改革聯盟」志工們不畏寒冬風雨地走上街頭，戰車隊、機車隊成員繞行台北大安公園、自由廣場週邊，主張「廢獎金、救冤案、顧人權」，其中廢除稅務獎金制度，旨在遵守聯合國憲章「重伸基本人權，人格尊嚴與價值」之精神，並避免扭曲人性、減少冤假稅案的發生。

一般所謂稅務獎金包括逃漏稅的「檢舉獎金」以及「查稅獎金」。有關檢舉獎金部分，立法院院會11月30日三讀通過「稅捐稽徵法部分條文修正案」，修正內容之一為，本次修法條文並新增檢舉獎金核發、標準及領取資格限制，明定檢舉獎金以每案罰鍰20％、最高480萬元為限；稅務人員、稅賦查核人員配偶或三等親、依法執行職務的公務員及參與逃漏稅捐或其他違反稅法規定的行為，不得領取檢舉獎金。

查「稅捐稽徵法部分條文修正草案」增訂第49條之1的立法理由，「二、鑑於現行各稅法對於核發檢舉獎金及資格限制規定不一或未有規定，致稽徵實務迭有爭議。基於給與舉發人獎金係為維護國家稅收及防止逃漏稅捐等公共目的…。」如此財稅官員們心中「只有稅收、沒有人權」，顯然違反目前人權時代的潮流，令人感到遺憾。

前述有關稅務「檢舉獎金」之規定，係源自1954年4月23日制定公布「財務罰鍰處理暫行條例」，共有9個條文，充滿了白色恐怖的威權制度色彩。夏道平先生在《自由中國》寫了一篇社論（1952年9月16日出刊），題目是〈從孫元錦之死想到的幾個問題〉，該社論報導了這一件事，進而批評政府追究工商界資金來源之不合理，政治機關的職權太濫，治安和稅收機關的獎金制度要不得，即為明證。

後來該條例經1981年7月13日及1995年6月29日二次修正公布第4條。2004年4月9日第三次修正公布第3、4條，將原第3條第3項「主辦查緝機關協助查緝機關之在事人員獎金之分配辦法，由行政院定之」予以刪除。

查原來「財務罰鍰處理暫行條例」（民國84年06月13日）第3條規定如下：罰鍰或罰金及沒收沒入之財物變價，除前條之規定扣繳稅款，並依左列規定先行提獎外，應悉數解庫，其收支全部應編列預算：

一、經人舉發而緝獲之案件，就其淨額提撥舉發人獎金不得超過20%。

二、主辦查緝機關協助查緝機關之在事人員，就其淨額提撥獎金不得超過20%，其無舉發人之案件，就其淨額提撥獎金，不得超過30%。

三、主辦查緝機關協助查緝機關之在事人員獎金之分配辦法，由行政院定之。

民國93年（2004年）4月21日修正公布「財務罰鍰處理暫行條例」第3條、第4條條文，其立法理由，增列第2項。並規定三等親內之舉發人不得領取該獎金。另對於查緝獎金之條文應全數刪除。修正後條文第3條（提獎辦法）：罰鍰或罰金及沒收、沒入之財物變價，除前條之規定扣繳稅款，並依第2項規定先行提獎外，應悉數解庫，其收支全部應編列預算。

經人舉發而緝獲之案件，就其淨額提撥舉發人不超過20%獎金。但執行稅賦查核人員之三等親以內之舉發人不得領取獎金。

修正後第4條（每案獎金之最高額限），其立法理由，酌作文字修正，並刪除後段文字。第4條規定如下：前條之舉發人獎金每案最高額度以新臺幣480萬元為限。

查由該條例衍生而來的「財務罰鍰給獎分配辦法」，係1949年4月9日訂定發布，其後經五次修正（1977/2/5、1983/10/21、1984/10/16、1996/1/17、1999/6/30），2003年12月24日又修正發布全文第9條。2012年12月25日公告第8條第2項之修正。亦即，民國101年12月25日行政院院台規揆字第1010154558號公告第8條第2項所列屬「關稅局」之權責事項，自102年1月1日起改由「海關」管轄。

當時行政院為何沒有發現「財務罰鍰給獎分配辦法」的立法依據，「財務罰鍰處理暫行條例」第3條的規定已經變動，原第3條第3項「主辦查緝機關協助查緝機關之在事人員獎金之分配辦法，由行政院定之」已經被刪除。由此可見，目前查稅獎金（稅務獎勵金）仍在使用的「財務罰鍰給獎分配辦法」之適法性，應該檢討與改進。