陳建仁副總統日前接受英國《每日電訊報》專訪，被問到爆發社區傳播的國家現在仿效台灣的成功模式，是否為時已晚？陳建仁表示，任何國家對疫情的防堵，永遠不嫌晚，他認為衛生習慣搭配社交距離，缺一不可，但不必要為了保持社交距離停止所有的活動，只要超過50％的總人口各自減少50％的社交活動，就可以控制疫情。

陳建仁日前接受英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）專訪，內容談及近期台灣處理武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情的經驗、防疫策略、台灣被世界衛生組織（WHO）排除在外之影響、及全球合作抗疫等議題。

陳建仁表示，台灣在2003年爆發嚴重SARS疫情，在那次的疫情當中，我們學到三件事：審慎以對、迅速應變及超前部署，就審慎以對而言，監測全世界的新興傳染病，是非常重要的。當時我們缺乏N95口罩，所以這次記取教訓，知道必須有一套口罩配發制度，也必須增加口罩的產量，多虧了口罩國家隊，現在一天可以生產超過1,300萬片口罩。

談到如何借鏡台灣模式，陳建仁指出，各國都必須根據當前情況因時因地制宜，但其他國家仍可採行台灣的良好策略來抗疫，例如，社交距離絕對是重要的，但如何讓民眾知道保持良好的衛生習慣，也是重要的，就是要常洗手、量體溫，並在必要時戴口罩，衛生習慣搭配社交距離，缺一不可。

但他認為，沒有必要為了保持社交距離而停止所有的活動，根據相關理論推算，只要超過50％的總人口各自減少50％的社交活動，就可以控制疫情，因此，不必停止所有活動，可以去上學、上班，做必要的事，但必須減少非必要的娛樂活動，例如去娛樂中心、旅遊等。我認為只要民眾改變生活方式並減少不必要的社交，就可以有效控制疫情。

除了社交距離外，他說，居家檢疫對所有國家來說，都非常重要，尤其與確診感染個案有密切接觸者，必須居家檢疫14天，另一個重點是提供第一線醫護足夠的個人防護設備，並分工合作，儘快研發快速篩檢、抗病毒藥物，甚至疫苗，透過這些努力，可以遏制疫情。

陳建仁說，新冠病毒會像流感一樣，具有高度傳染力，大部分病例屬於輕症或無症狀感染者，會透過飛沫及污染區傳染，因此無法完全消除，而會與我們共存，如果是這樣的話，就會像2009年的H1N1新流感。所以，一定要準備好和這個病毒長期對抗，必須研發快篩和抗病毒藥物。

陳建仁提到，未來一年或一年半之內，我或許就會有疫苗，就可以像2009年流感疫情一樣，利用疫苗防疫。但在這之前，絕對必須保持社交距離，只要過半的民眾減少50%的社交接觸，大家就能有限度地繼續日常生活，只是要稍微設限，過著所謂「半正常」的生活。

陳建仁透露，台灣有三組團隊正和不同的國際團隊合作研發疫苗，分別是中央研究院、國家衛生研究院及基亞生物科技股份有限公司，正和美國衛生研究院合作研發疫苗，至於快篩技術，正在準備病毒原型，中研院正和一些歐盟國家討論中，台灣和捷克已經簽署雙邊合作協定，共同研發；快篩有兩種，一種是檢測抗原，現在是利用即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）來做，希望有一天可以有更快的檢測技術，另一種是檢測血液中的血清學標記（serologic markers）和抗體，「我們會很樂意和世界各國分享所有新的快篩技術，就像分享口罩一樣」。

此到，他也談到，要追蹤零號感染源，非常困難，如果零號病例是輕症，就永遠找不到，根據所謂的新冠病毒醫療金字塔，幾件嚴重病例，僅占總病例的一小部分，就像冰山一角，許多輕症甚至無症狀的病例藏在金字塔底層，所以，識別新冠病毒的零號病例要比SARS困難得多；至於生活何時可以恢復正常？對無症狀和輕症，必須非常小心，如果有健全的通報體制，就可以檢測出現輕度呼吸道症狀的患者，然後確定可能的感染源，能做到這一步，才能放心說我們安全了。