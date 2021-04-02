作者指出，中國小粉紅在網路上鋪文燒毀NIKE球鞋後，只隔一天，上海旗艦店開賣新版NIKE球鞋，34萬雙球鞋一個上午被秒殺，同樣的首先被制裁的瑞典H&M服飾，推出三折售價，同樣擠爆賣場。示意圖／擷自網路，民報合成

中共外交戰狼在阿拉斯加嗆聲，「中國人不吃民主人權普世價值那一套」，很顯然，中共喜歡越俎代庖，又喜歡說一套，做一套，新疆血棉花事件，就看出來了。

血棉花是中共照妖鏡

這個事件不只是人性的試煉，更是共產黨黨性照妖鏡，假愛國，真賺錢，照出哪些藝人只要錢，卻不珍惜維吾爾族人命，更照出中共圈養小粉紅，一邊抵制西方製品，一邊還搶購西方產品，說一套，穿一套。很不幸，還有國民黨政客和名嘴，這幾年為了交流，「近朱則赤」，被掩埋了良心道德，居然不知道維族人權問題很嚴重，也不相信老共會幹下種族清洗的惡行，拐著彎，替老共圓謊，說老共好話，鼓吹中共疫苗好棒棒還沒落幕，今天，這種藍營政客天真到這種地步，還敢踏上政治這一條路，政黨支持率會直直落，也是活該，國民黨對這種國際上注目的人權大事，竟然採取無感，還大言不慚，「所知有限」。

中共治理下的新疆，是維族地獄，這是國際的共同認知，新疆「血棉花」事件，越鬧越大，現在中共企圖用大外宣滅火也不管用，本來，老共為了要杜國際大眾悠悠之口，還特地利用美麗的維族姑娘，拍這新疆風光視頻，利用網路翻牆，把新疆美麗風光放到油管（YT），對全世界洗腦，但是，美麗假象還是無法掩蓋殘酷的種族迫害事實，本來被中共管控的聯合國，也只好跳出來喊話，「請中共開放新疆，讓人權團體進去自由採訪」，這一點最讓中共害怕，多數進新疆的旅行團，都屬於團進團出，路線固定，個人自由行，常會遇到問題，但是，只要開放自由採訪，老共醜行肯定紙包不住火，尤其是南疆地區，血棉花最集中的勞改工廠，放眼一看，全部是血棉花生產地，早在2018年，已被美國衛星拍攝，有圖有證據。

為了抵抗西方國家圍剿人權問題，習近平以為可以持續召喚義和團解圍，看來，這場召喚是一次民族主義的失敗，如同班內特所說，「民族主義只是想像的共同體」，中共所灌溉的民族主義怒火，不到兩天幾乎熄火，想像他是猛獸，其實不堪一擊，可見，不是每個中國人都吃老共洗腦這一套。

在這次事件中，老共已經被看破手腳，從1949年建政以來，一路迫害維吾爾族和哈薩克族人權，既然敢迫害少數民族人權，又不敢大方承認，說白了，根本就是小流氓，搞了半天，環球紅媒一夕風向轉變，開始呼籲小粉紅，對西方品牌要保持寬容，原來小粉紅的愛國是假的，抵制西方品牌全面潰散。

老共呼喊民族主義失敗，並非始於今天，2012年，為了反對日本把釣魚島併入國土，小粉紅上街打砸日本汽車以及賣日本貨商店，等到日本開放中國人免簽入境，就如同蝗蟲過境，開始在東京藥妝、電子賣場，搶購日本產品的就是中國人。

2017年，因為南韓薩德飛彈事件，老共又開始抵制韓貨；去年，老共抵制澳洲貨物；今年，抵制台灣鳳梨。老共搞義和團式的抵制，始終樂此不疲，問題是運動搞久了，大家都累了，這一次，就可以看出來，不只是沒本錢抵制，而且還出現反彈，現在是「亞馬遜」抵制中國新疆棉花了，倒楣的是誰？

小粉紅在網路上鋪文燒毀NIKE球鞋後，只隔一天，上海旗艦店開賣新版NIKE球鞋，34萬雙球鞋一個上午被秒殺，年輕人擠爆賣場，就像強盜過境，同樣的首先被制裁的瑞典H&M服飾，推出三折售價，同樣擠爆賣場，一位年輕人受訪時說，「中國搞抵制太多次了，總是三分鐘熱度，過幾天，NIKE球鞋照樣漲價，現在剛好是囤貨時機，可以大賺一筆」，中國年輕人認為買NIKE不只是自己穿，還可以漲價賺錢，抵制行動是喊假的。

國際品牌是甚麼？一個詞可以理解，就是—自由。今天所謂潮鞋、潮服，起源於二戰後自由民主的國度，代表資本主義，自由、浪漫、放鬆，剛好和共產主義的深藍單調，嚴肅刻板的工人裝，成強烈反比，老共改革開放後，拋棄大家穿同款的深藍制服，學習穿潮鞋、潮服飾，這是年輕人熱愛自由的象徵，在中共制下，年輕人失去自由，敢怒不敢言，只好在衣服鞋子上做文章，老共想要違逆這股潮流，大搞民族主義，打擊資本主義，注定踢到鐵板，一意孤行，最後就是政權翻船而已。