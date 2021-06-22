「鳳梨線上甜蜜蜜平臺」由即日（6月22日）至7月22日止熱情上線開賣。國產鳳梨自2021年3月1日起暫停輸陸起，受到各大企業、團體以及國人熱烈響應購買，使本年國產鳳梨價格較往年平穩。

然而近期國內受疫情影響，餐廳紛紛暫停內用服務、家庭外出採購不易等因素，再次對於國產鳳梨造成影響，因此農糧署為協助鳳梨農創造更多元的農產品新價值，透過建構鳳梨線上採購平臺，與業者攜手推出各式鳳梨商品，包含鳳梨鮮果、加工品及手搖飲之線上團購優惠活動。

本週慶祝開站上線，同時於社群媒體推出「選出最愛鳳梨商品，截圖留言抽鳳梨造型口罩」活動，三步驟即可參加限量商品抽獎。

鳳梨線上甜蜜蜜平臺： https://pineapple.jfetek.com/

三步驟抽限量鳳梨口罩活動： https://reurl.cc/3ae6ZL

響應活動的廠商包含許多老牌與知名公司，一同相挺台灣鳳梨農。包括：知名鳳梨農友阿美鳳梨、江記永安囍餅、旺萊山、旺萊獅、格外農品、哈克大師菓子工坊、果然、丰丹嚴選本舖、果寶歡酵、赤山社區、自然果舖、好旺村、枝仔冰城(宅窩家)、新東陽國道便當、琪琪健康舖、小草作、舞間茶心、久久津、無毒農(粥寶寶)、Mr.Wish鮮果茶玩家、優鮮主意及新東陽等...歡迎上採購平臺選購。

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與會廠商展出攤位。圖／傑飛特科技提供



各式鳳梨加工製品展示。圖／傑飛特科技提供