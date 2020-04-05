行政院長蘇貞昌今（5）日表示，這4天連假有人也許太興奮，忘了戴口罩，也忘了保持適當的社交距離，台灣防疫成果得來不易，呼籲國人一定要繼續保持最高警覺心。圖／行政院提供（資料照）

行政院長蘇貞昌今（5）日表示，受到疫情影響，全世界大概有40億人口現已被禁足，台灣是全世界極少數還能正常生活、正常活動的國家，這4天連假大家也許悶太久了，出來走走，原本無可厚非，但有人也許太高興、太興奮，忘了戴口罩，也忘了保持適當的社交距離，確實令人擔心，呼籲民眾要自我管理好，保護自己，也是保護他人，減少社會負擔，不過目前沒有規劃把五一勞動節的連假拆開。

蘇貞昌今天視察中央流行疫情指揮中心，他在會前受訪時表示，疫情發展到現在，全世界有很多國家直接鎖國、封城，甚至於政府直接命令人民不准出門，全世界大概有40億人口現在已經被禁足，有160多個國家，孩子不能到學校，學校已經關閉。

他說，台灣是因為國人同胞努力、警覺，還有許多的公務員從過年就沒有休假，一直努力到今天，台灣是全世界極少數，還能正常生活、正常活動的國家，這個成果是國人同胞一起努力，得來不易；呼籲國人一定要繼續保持最高警覺心，要過正常的生活跟活動，要靠大家一起努力，如果接觸不特定的人、長時間在室內，都請戴上口罩，到室外、室內也都聽指揮官的指引，保持適當的社交距離，他今天到指揮中心，因為有不特定人，所以也戴上口罩。

針對外界建議，夜市、大賣場、菜市場，沒有戴口罩都應強制開罰，蘇貞昌指出，政府一直不願意用強制重罰的手段來達成要求，台灣人民這段時間表現非常高的水準，也希望做好防疫，指揮中心指揮官陳時中有公布適當的社交距離，相信只要能夠做好，就能有好的結果，所以目前都還沒有要求禁足。

不過他也提到，這4天連假，確實看到很多風景區或夜市，民眾也許悶太久了，出來走走，原本無可厚非，但有人也許太高興、太興奮，忘了戴口罩，也忘了保持適當的社交距離，確實令人擔心，所以昨天緊急提出警告，也是不得已。

蘇貞昌重申，這幾天無論是掃墓，出外走走或到夜市，只要有跟不特定人有群聚，務必特別自我管理好，既是保護自己，也是保護他人，也減少社會負擔，要台灣好、要自己好，一定要做好。