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每日國際焦點

衣索比亞中央政府呼籲首都阿迪斯阿貝巴民眾準備拿起武器保衛家園。提格雷軍與一支奧羅莫反政府軍會合，準備進軍首都阿迪斯阿貝巴。提格雷軍表示已經攻下安哈拉的Burka鎮，先前已攻下安哈拉的德西鎮、康博爾查，中央政府稱提格雷軍於康博爾查屠殺100少年。

日本立憲民主黨主席枝野幸男表示將承擔敗選責任下台。

歐盟執委會主席Ursula von der Leyen與美國總統拜登同意開始討論全球鋼鋁永續協議。

波蘭警告歐盟若凍結支援波蘭資金將有礙對抗氣候變遷。

日本

立憲民主黨主席枝野幸男表示將承擔敗選責任下台。

南韓

10月年通膨達3.2%為2012年1月以來最高。

北韓

美國與南韓舉行副首長級會談討論北韓問題。

中國

陽光城集團提議債券交換避免債務違約，造成中國房地產股債大跌。

印度

總理莫迪稱印度目標2070年達淨零碳排。

印尼

叫車平台Gojek與Gogoro在首都雅加達測試250輛Gogoro與4換電站，未來將擴大到5000輛。

菲律賓

Netflix在菲律賓抗議劇中使用親中南海地圖後將《松樹谷》於菲律賓市場下架。

馬來西亞

二手車新創事業Carsome預定募資2億美元，之後2022年預計於美國上市。

新加坡

預期之後每年因COVID-19死亡2000人。

越南

河內市捷運興建因拆遷補償問題一再延遲，承包商南韓現代子公司HGU要求賠償1.147億美元。

稱目標2050年達淨零碳排。

歐盟

執委會主席Ursula von der Leyen與美國總統拜登同意開始討論全球鋼鋁永續協議。

英國

新規定要求COVID-19篩檢試劑製造商要送件審核導致Avacta、法商Novacyt雖送件但行政程序未過，Avacta必須下架產品，Novacyt的2款核可9款待審。

法國

釋放英國漁船。

德國

警方於波蘭邊界攔截23偷渡客。

俄羅斯

否認增兵烏克蘭邊界報導。

烏克蘭

否認俄羅斯再烏克蘭邊界增兵報導。

義大利

2020年遣回1240偷渡客至斯洛文尼亞。

西班牙

環境與能源部長表示已儲備43天消耗量的天然氣。

波蘭

警告歐盟若凍結支援波蘭資金將有礙對抗氣候變遷。

希臘

捐贈25萬劑阿斯特捷利康疫苗予越南。

奧地利

森林大火啟動歐盟支援機制。歐盟自義大利派遣消防飛機，德國與斯洛伐克也派消防直升機支援。

丹麥

與越南簽訂能源合作協議第三期2021~2025年，協助越南減碳。

美國

推出減少甲烷排放規範。

加拿大

紐芬蘭-拉布拉多省醫療體系電腦系統可能受駭客攻擊停擺。

墨西哥

人群大舉上街帶口罩慶祝亡靈節。

巴西

承諾提升減碳努力，目標2030年減碳50%。

阿根廷

與澳洲礦業公司Fortescue簽下合作備忘錄，投資80億美元生產綠能氫。

智利

右派總統候選人 José Antonio Kast在民調中穩定領先。

以色列

稱因英國安排的交通方式無法讓能源部長輪椅抵達，不參加COP26氣候大會。

沙烏地阿拉伯

快桅簽約將25年投資1.36億美元於吉達伊斯蘭港設立物流園區。

阿拉伯聯合大公國

日本於杜拜開設觀光辦公室。

土耳其

稱英國維安安排不合要求，總統艾爾段不參加格拉斯哥COP26氣候大會。

埃及

美國國際開發署與國際合作署宣布7向援助埃及計畫總值1.25億美元。

伊朗

外長確診染疫。

衣索比亞

中央政府呼籲首都阿迪斯阿貝巴民眾準備拿起武器保衛家園。提格雷軍與一支奧羅莫反政府軍會合，準備進軍首都阿迪斯阿貝巴。提格雷軍表示已經攻下安哈拉的Burka鎮，先前已攻下安哈拉的德西鎮、康博爾查，中央政府稱提格雷軍於康博爾查屠殺100少年。

卡達

與勞斯萊斯合作投資英國與卡達的綠能新創事業。

巴林

核准輝瑞疫苗用於5~11歲兒童。

奈及利亞

首都拉哥斯大樓倒塌6死。

武裝暴徒入侵大學綁走4職員與子女。

辛巴威

核准科興疫苗用於16~17歲青少年。

那密比亞

因歐洲爆發H5N1禽流感，禁止進口德國與荷蘭家禽。

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