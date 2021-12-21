公投揭曉後，我在專欄寫了註解：藍營基本盤小輸，綠營基本盤沒勝，中間力量正在擴大，這種情況對台灣不利，中間力量意味著，對社會或國家政策議題，不敢決定或不願意決定，結果變成四成人口決定國家政策，如果今天舉行統獨公投，恐怕也會出現超過五成人口主張維持現狀的局面。

當然，也有不少媒體分析認為：公投議題缺乏吸引力，也是不投票者上升的原因，國民黨則認為要使公投吸引選民，必需跟大選綁住，在其他的民主國家，公投與選舉分開佔了大多數，只能說綁或不綁，其中各有利弊。

公投前的民調，不管藍綠陣營所為，全部翻車失真，道理很簡單，台灣的媒體或人民團體越來越分眾化，藍綠各擁羣眾，各有同溫層，所以抽樣無法公平，民調結果也就變成各說各話。

很顯然，公投投票率太低，是民調無法測出的另一個因素，投票前，偏綠營民調還認為民進黨會大敗，沒料到最後卻小勝，勝利原因是南部票數溢出，填補北部城市的失敗，從票數來看，台灣政治版圖的基本局面，剛好把台灣切成兩半，以濁水溪為界，北藍南綠，過去，清治時期，台灣公路尚未開通，南北連絡以海路為主，濁水溪就是界線，以北的港口稱頂港，南部到高屏溪的港口稱下港，下港到北部的旅客稱為下港人，北部人到南部被稱頂港人，這種南北區分，其實並未帶岐視味道，反而在國府統治台灣時，大部分中央部會集中台北，形成今天台北長期藍大於綠的情況。

在這次公投票數來看，民進黨在基桃兩地，雖然執政，公投結果卻被國民黨顛覆，明年的地方選舉，很可能會出現變化，而彰化和雲林又回到綠大於藍，這兩地在明年選舉也可能藍轉綠。

台中的基本盤，藍綠相當接近，尤其是中二選區出現綠大藍小情況，明年初的補選將牽動市長選舉，尤其是顏家負面新聞太多，盧秀燕間接遭到傷害，明年市長選戰肯定辛苦。

所以，從公投結果來看，藍綠基本盤正在拉近，中間力量左右勝負，對明年地方選舉，藍綠陣營都沒辦法樂觀，當然也要看被提名侯選人的特質，在台灣的選舉行為，政客個人魅力總是比政見來得重要。



作者指出，公投前的民調，不管藍綠陣營所為，全部翻車失真。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成